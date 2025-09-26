Keresés

Sport

Újpesten továbbra is várják a csodát – egy pontra futotta a Nyíregyháza ellen

2025. szeptember 26., péntek 22:25 | MTI
Újpest Nyíregyháza döntetlen labdarúgás

Az első félidőben esett négy gól után 2-2-es döntetlent játszott egymással az Újpest és a Nyíregyháza a labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

  • Újpesten továbbra is várják a csodát – egy pontra futotta a Nyíregyháza ellen

Az Újpest sorozatban három hazai vereség után pontot szerzett a Szusza Ferenc Stadionban, ahol július vége óta nem győzött.

A Nyíregyháza a májusi 2-2-es döntetlen után hasonló eredmény ért el a lila-fehérek vendégeként.

Fizz Liga, 8. forduló:

Újpest FC-Nyíregyháza Spartacus 2-2 (2-2)

-----------------------------------------

Szusza Ferenc Stadion, 4430 néző. v.: Rúsz

gólszerzők: Matko (17., 24.), illetve Babunski (12.), Májer (42.)

sárga lap: Joao Nunes (56.), Fiola (64.), illetve Katona L. (9.), Antonov (33.), Evangelou (64.), Edomwonyi (69.), Toma (73.), Katona B. (90.)

Újpest:

-------

Piscitelli - Gergényi, Joao Nunes, Duarte, Tamás K. (Goncalves, 57.) - Fiola, Rasak (Ganea, 91.) - Matko, Medeiros, Beridze (Horváth K., 57.) - Vlijter (Ljujic, 77.)

 

------------

Kovács D. - Májer (Varga K., 77.), Korrea (Farkas B., a szünetben), Evangelou, Katona L., Antonov (Benczenleitner, a szünetben) - Katona B., Sankovic, Katona M. (Toma, 71.) - Edomwonyi, Babunski (Kovácsréti, 85.)

Bátran kezdett a Nyíregyháza, amelynek kezdőcsapatában három játékos, Nemanja Antonov, Katona Mátyás és Bojan Sankovic korábban az Újpestben is futballozott, a vezetést azonban Dorian Babunski szerezte meg a 12. perc végén, amikor hét méterről fejelte a labdát a bal alsó sarokba.

Az északmacedón csatár a kezdés előtt egy órával még a tartalékok között szerepelt, de Kovács Milán belázasodott, így a légiós is bekerült a kezdőbe.

Sokáig azonban nem örülhettek a vendégek, mert Aljosa Matko öt perccel később egyenlített, újabb hét perc elteltével pedig a vezetést is megszerezte a hazaiaknak. A szlovén támadó az Újpest legeredményesebb játékosa az idényben, mivel már öt gólos, és felzárkózott a góllövőlista második helyére.

A hátrányba kerülő Nyíregyháza azonban nem adta fel, és még a szünet előtt egyenlített.

Katona Bálint lövése után a labda a bal kapufáról pattant vissza, éppen a korábban gólpasszt adó Májer Milán elé, aki egy cselt követően ballal lőtt, a labda a jobb kapufáról vágódott a hálóba.

Fordulás után visszaesett a két csapat hatékony támadójátéka, de Horváth Krisztofer és Tiago Goncalves beállásával az Újpest rendre a bal szélen vezette az akcióit. Valójában azonban ebben a játékrészben csak két gólszerzési lehetősége adódott a hazaiaknak, de Kovács Dániel, a Nyíregyháza kapusa hatalmas bravúrral mentett, illetve a hajrában Horváth Krisztofer rontotta el a ziccert. A Spartacus próbálkozott ugyan, de helyzetig már nem jutott, ugyanakkor az eredmény sem változott, így Szabó István vezetőedző együttese a múlt heti, Paks elleni döntetlen után újabb értékes pontot szerzett.

Az Újpest a döntetlennel annyit mindenképpen elért, hogy megőrizte több mint huszonöt éves veretlenségét a Nyíregyházával szemben.

Fotó: A Nyíregyháza második gólja, középen Riccardo Piscitelli, az UTE kapusa a Labdarúgó Fizz Liga 8. fordulójában játszott Újpest FC - Nyíregyháza Spartacus FC mérkőzésen a Szusza Ferenc Stadionban 2025. szeptember 26-án. Újpest FC-Nyíregyháza Spartacus 2-2. MTI/Illyés Tibor

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

