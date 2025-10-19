Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 19. Vasárnap Nándor napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Újabb vereség – Az ősi rivális elvitte a pontokat a Szoboszlaiék otthonából

2025. október 19., vasárnap 20:00 | MTI
Liverpool Manchester United Szoboszlai Dominik

Ismét kikapott a címvédő Liverpool az angol labdarúgó-bajnokságban: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a 8. forduló vasárnap esti mérkőzésén az ősi rivális Manchester Uniteddel szemben maradt alul meglepetésre, ráadásul hazai pályán.

  • Újabb vereség – Az ősi rivális elvitte a pontokat a Szoboszlaiék otthonából

A vendégek már a második percben vezetést szereztek a kameruni Bryan Mbeumo révén, s hiába játszott fölényben a Pool, egyenlítenie csak a 78. percben sikerült, a holland Cody Gakpónak köszönhetően.

A közönség űzte hajtotta kedvenceit, de végül csalódnia kellett, mert a győztes gólt nem ők, hanem az MU szerezte meg a 84. percben, Harry Maguire fejesével.

A Vörösök egymás után a harmadik bajnokijukat veszítették el egy góllal, s a Bajnokok Ligáját is beleszámolva már négymeccses a kudarcsorozatuk. Az Anfielden először kaptak ki a mostani szezonban. A manchesteriek 2016 után tudtak ismét győzni a szomszédvári csapat otthonában, Ruben Amorim vezetőedző irányításával pedig először nyertek két bajnokit egymás után.

Szoboszlai és Kerkez egyformán végigjátszotta a találkozót.

A két együttesnek ez volt a 217. egymás elleni összecsapása, a bajnokságban pedig a 185.

Premier League, 8. forduló:

Liverpool–Manchester United 1-2 (0-1)

Fotó: Reuters

További híreink

Polgárháború Magyarországon? Mit hozhat a jövő évi választás?

Bepöccent a német lakosság – a többség szerint le kell lőni a légterükbe érkező illegális drónokat

Sokszor vagy beteg, fáradt és levert? Ez történik a testeddel, ha megérintesz egy fát

Magyar Péter újabb kamut főzött ki, de nem tudja elterelni a figyelmet a harcosok edzőtáborának sikeréről

Ennek a négy csillagjegynek eluralkodhat a káosz az életében a következő napokban

Áram- és gázszünet várható rengeteg magyar településen: közzé tették a listát

Felfokozott hangulatban telt a Harcosok Klubja zánkai rendezvénye

PL: Liverpool–Manchester United

Provokáció a kampuszon: ezt üzeni a miniszter az ELTE-n zajlott durva botrány után + videó

További híreink

Provokáció a kampuszon: ezt üzeni a miniszter az ELTE-n zajlott durva botrány után + videó

Paláver – Megdöbbentő fordulat: Zelenszkij Budapestre jönne + videó

Tűzparancs – Egy tengeralattjárót küldetett hullámsírba Donald Trump

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Tűzparancs – Egy tengeralattjárót küldetett hullámsírba Donald Trump
2
Felfokozott hangulatban telt a Harcosok Klubja zánkai rendezvénye
3
Roma közösség vonult utcára a gyerekházasságot tiltó javaslat ellen
4
Provokáció a kampuszon: ezt üzeni a miniszter az ELTE-n zajlott durva botrány után + videó
5
Trumpnak elege lett – Drogdílernek nevezte Kolumbia elnökét, majd elzárta a milliárdos pénzcsapokat
6
Peti webshopja: Ahol a gyűlölet a legkelendőbb termék
7
Láncfűrésszel dolgoztak: elképesztő ékszerrablás történt a Louvre-ban
8
Életveszélyben – szárítógép csapdájába esett egy gyermek
9
Már több iskolában is 80 és 88 százalék közötti a bevándorló hátterű diákok aránya Spanyolországban + videó
10
Dömötör Csaba üzent a tiszásoknak: inkább vegyék ki Magyar Péter kezéből a telefont + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!