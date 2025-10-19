Újabb vereség – Az ősi rivális elvitte a pontokat a Szoboszlaiék otthonából

Megosztás itt:

A vendégek már a második percben vezetést szereztek a kameruni Bryan Mbeumo révén, s hiába játszott fölényben a Pool, egyenlítenie csak a 78. percben sikerült, a holland Cody Gakpónak köszönhetően.

A közönség űzte hajtotta kedvenceit, de végül csalódnia kellett, mert a győztes gólt nem ők, hanem az MU szerezte meg a 84. percben, Harry Maguire fejesével.

A Vörösök egymás után a harmadik bajnokijukat veszítették el egy góllal, s a Bajnokok Ligáját is beleszámolva már négymeccses a kudarcsorozatuk. Az Anfielden először kaptak ki a mostani szezonban. A manchesteriek 2016 után tudtak ismét győzni a szomszédvári csapat otthonában, Ruben Amorim vezetőedző irányításával pedig először nyertek két bajnokit egymás után.

Szoboszlai és Kerkez egyformán végigjátszotta a találkozót.

A két együttesnek ez volt a 217. egymás elleni összecsapása, a bajnokságban pedig a 185.

Premier League, 8. forduló:

Liverpool–Manchester United 1-2 (0-1)

Fotó: Reuters