Újabb négyszettes vereség az ukránoktól

A két együttes szombati találkozóját ugyancsak négy játszmában nyerte az ukrán válogatott.

A nemzeti csapat jövő vasárnap Metzben a franciák vendége lesz. A három csoportból a győztesek mellett a legjobb második jut az elődöntőbe.

Európa-liga, arany divízió, 2. forduló, C csoport:

Ukrajna-Magyarország 3-1 (17, -22, 15, 24)

a legeredményesebb játékosok: Krajduba 27, Milenko 16, Dorszman 13, illetve Németh A. 14, Török, Glemboczki 13-13

A csoport állása: 1. Ukrajna 6 pont/2 mérkőzés, 2. Franciaország 0/0, 3. Magyarország 0/2

Bár a vasárnapi mérkőzésen hivatalosan Ukrajna volt a pályaválasztó, a háború miatt ezt a találkozót is Érden vívták a felek.

A magyarok bő keretből az egy nappal korábbihoz képest Kertész Petra és Vezsenyi Adrienn maradt ki, bekerült ugyanakkor Szalai Anna és Szedmák Réka.

Alessandro Chiappini, a magyarok olasz szövetségi kapitánya - ahogy azt szombaton előre jelezte - a kezdőcsapatban is többet változtatot, abba Boskó Ágnes és Kump Alíz is bekerült. Az ukránok egy kivétellel ugyanazzal a csapattal kezdtek, amellyel nem egészen 24 órával korábban, de a most kezdő Julija Gyimar előző nap a négyből három játszmát végigjátszott.

Ezúttal is jól kezdtek a magyarok, akik amellett, hogy kihasználták az ellenfél technikai hibáit, javarészt támadásban is jól teljesítettek. Az ukránok a játékrész derekán ritmust váltottak és több jó védekezésüket kihasználva három ponttal meglógtak, és mivel Németh Anették teljesítménye több játékelemben sem volt megfelelő, így a rivális könnyedén került előnybe.

A második felvonásban Kiss Gréta helyén Glemboczki Zóra kezdett, és bár a magyarok ezúttal is vezettek egy ideig, a többször a szerencsével sem hadilábon álló ukránok az átló Anasztaszja Krajduba ponterős játékának köszönhetően hamar fordítottak. Chiappini beküldte Bagyinka Fannit irányítani, és mivel a túloldalon csak Krajduba szerzett pontot, a magyarok tartották a lépést. Amikor az átló csapattársai is eredményesek voltak, az ukránok megint elléptek, de a vendéglátók - köszönhetően a csapatkapitány Tóth Fruzsina bravúros mentéseinek is - a hajrá előtt ismét egalizáltak. A végjátékban Török Kata lépett elő főszereplővé: a Vasas ütőjátékosa blokkból és támadásból is eredményes volt, emellett egy ízben az ellenfél térfelén mentett meg egy labdát, a magyarok pedig kisvártatva egyenlítettek.

A harmadik szett első harmadában rengeteg volt a játékmegszakítás, hol videós visszanézés, hol a zsűriasztallal való hosszas beszélgetés miatt. A töredezett játék és a nem túl magas színvonal az ukránoknak feküdt jobban, és mivel kevesebbet rontottak, előnyüket folyamatosan növelve ismét megszerezték a vezetést összetettben.

A negyedik etapra Némethet Petőváry Panni váltotta, Bagyinka a korábbinál változatosabban szervezte csapata játékát, amely így ezúttal is sokáig vezetett. A rivális centereivel sokszor nem tudott mit kezdeni a magyar válogatott, amely a szett derekán egymást követő ki nem kényszerített hibáival leadta előnyét. Németh visszajött, együttese fordított, és úgy tűnt, ezúttal a hajrát is jól bírja, de hiába harcolt ki két szettlabdát, 24-22-es magyar előny után már csak a rivális szerzett pontot, amely így 138 perc alatt nyert.

A mérkőzés legjobbjaként Krajduba 27 pontot szerzett, a magyaroktól Németh 14 pontig jutott.

