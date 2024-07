Újabb magyar kardozó sikerek a nőknél

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Puzsér Róbert megint kapott egy kiadós sallert + videó A zseniálisan megkomponált, virtuális pofon vélhetően kiveri a biztosítékot Puzsérnál - írja Csépányi Balázs újságíró a Magyar Nemzet Poszt-trauma rovatában megjelent cikkében. Lassan megjön a németek esze? Sok minden szól Orbán Viktor ellen, de az, hogy egy olyan diplomáciai kezdeményezést hányjanak a szemére, amelyet más tagállamok eddig nem tudtak vagy nem akartak vállalni, azt mutatja, hogy az Európai Unió mennyire eltávolodott attól a korábbi igényétől, hogy a béke ereje legyen – írja a Berliner Zeitung a magyar miniszterelnök békemissziójával és az arra reakcióként érkező bojkottal kapcsolatban.