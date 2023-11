Újabb fordulat várható a bolgár–magyar meccs helyszínével kapcsolatban

Megosztás itt:

Öt nap van már csak a Bulgária–Magyarország Európa-bajnoki selejtezőig, de még mindig nem lehet mérget venni arra, hogy sor kerül a magyar szempontból roppant fontos mérkőzésre. Hétfőn a bolgár szövetség áttette a helyszínt Szófiából az eredetileg megadott Plovdivba, csütörtökön kiderült, az ottani stadion nem teljesen alkalmas a rendezésre, és állítólag szombaton a város polgármestere be is jelenti, hogy nem tud otthont adni a selejtezőnek.

Egyre képtelenebb fordulatok történtek és állítólag várhatók a bolgárok elleni Európa-bajnoki selejtező helyszínének az ügyében. Hónapokkal ezelőtt az MLSZ munkatársai Plovdivban foglaltak szállást a magyar csapatnak annak a tudatában, hogy az ottani Hriszto Botev Stadionban lesz az a mérkőzés, amelyen a magyar válogatottnak egy pont is elég a részvételhez a jövő nyári Európa-bajokságon. Később a Bolgár Labdarúgó-szövetség (BFU) módosította a helyszínt, és a fővárosba, Szófiába helyezte át azt. Hétfőn azonban robbant a bomba: a bolgárok bejelentették, hogy Szófia helyett mégis Plovdivban rendezik meg a találkozót az eredetileg meghirdetett – magyar idő szerinti – 20.45 óra helyett 18 órás kezdéssel, és mert a helyi rendőrség a találkozó eredeti időpontban, nézők előtti szervezéséhez nem járult hozzá, az UEFA a rendkívüli körülményekre tekintettel elfogadta a találkozó zárt kapuk mögötti megrendezését.

Csütörtökön jött az újabb fordulat: a plovdivi Hriszto Botev Stadionban építési munkálatok folynak, és az építő DZZD College nevű építőipari vállalat hivatalosan értesítette a helyi polgármestert, Kosztadin Dimitrovot, nem ajánlva, hogy november 13. és 20. között labdarúgó-mérkőzést rendezzenek a stadionban, ugyanis akkor készítik el a tetőszerkezet egy részét, így nem garantálható több szektor és a külső infrastruktúra biztonsága sem. Arról nem is szólva, hogy a Szófiába meghirdetett szurkolói megmozdulást – amelynek célja a bolgár szövetség elnökségének lemondatása – nem befolyásolja a helyszínváltoztatás, az elégedetlen ultrák azt Plovdivban is megrendeznék, s helyi lapinformációk szerint magyar drukkerek részvétele sem elképzelhetetlen.

Az sincs kizárva, hogy a BFU a mérkőzés elhalasztására játszik, mindenesetre a Nemzeti Sport legfrissebb információja szerint Plovdiv polgármestere, Kosztadin Dimitrov szombaton hivatalosan is bejelenti, hogy nem a városban lesz a bolgár–magyar Eb-selejtező, és az önkormányzat erről már levélben tájékoztatta is a Bolgár Labdarúgó-szövetséget. Állítólag egy pénteki egyeztetésen felvetődött egy harmadik lehetséges helyszín, mégpedig a 12-szeres bajnokcsapat, a Ludogorec otthona, Razgrad, ám újabb módosítás esetén természetesen az UEFA-nak kell megadnia az engedélyt. Egy biztos: az UEFA saját magát is lejáratja, amikor asszisztál egy ilyen komédiához, amely semmibe veszi a szurkolók és a csapatok érdekeit.

Borítókép: Zajlanak az átépítési munkák a plovdivi stadionban (Forrás: Facebook/PIMK)