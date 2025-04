Újabb fordulat történt Kenderesi Tamás doppingügyében

Megosztás itt:

– Hatályon kívül helyezés iránt lehetett még a Svájci Legfelsőbb Bírósághoz fordulni, amit mi az erre vonatkozó határidőben meg is tettünk, a bíróság már értesített a befogadott kérelemről – mondta Hergenrőder Tamás, Kenderesi Tamás ügyvédje. – Ennek az eljárásnak speciális szabályai és persze újabb jelentős költségei is vannak. Akkor lehet ilyet kezdeményezni, ha például az egyenlő bánásmód követelménye vagy a meghallgatáshoz való jog sérült, vagy mondjuk a választott bíróság tévesen nyilatkozott úgy, hogy rendelkezik vagy nem rendelkezik joghatósággal. Ilyen indok továbbá az is, ha a döntés összeegyeztethetetlen a közrenddel. Hozzátette, számukra a legjobb forgatókönyv az, ha már Svájcban igazságot szolgáltatnak és Kenderesi ártatlanságát kimondják, de az a lehetőség is fennáll, hogy az ügy visszakerül Magyarországra további intézésre.

