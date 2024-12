Újabb csodálatos magyar győzelem az Európa-bajnokságon

A pihenő után hat perccel Böde-Bíró Blanka védéseire alapozva elérte a magyar előny a tíz gólt (20-10), ebben a periódusban is sok volt a hiba mindkét oldalon. A sorok rendezése ekkor is a magyar válogatottnak sikerült jobban, amely egy rövid lengyel zárkózást követően (20-13) növelni tudta előnyét, és végül tíz góllal bizonyult jobbnak. Böde-Bíró kilenc lövést védett, Vámos Petra nyolc találatával lett a mérkőzés legjobbja.

