Új formátummal tér vissza a Magyar Snooker Gála

A meghívottak között két világbajnok, Shaun Murphy és Neil Robertson, a korábbi vb-döntős Barry Hawkins és az augusztusban a profik között komoly sikerrel debütáló hazai szupertehetség, Révész Bulcsú garantáltan magas színvonalú mérkőzéseket játszanak majd egymással.

A négy külön felvonásból álló meghívásos versenyen összesen 8 mérkőzést láthat majd a közönség. Az első hat meccsen körmérkőzéses struktúrában játszanak egymással a résztvevők, míg a legutolsó, vasárnap esti összecsapáson dől el, ki lesz az első OMV Budapest Snooker Masters győztese.

Érdekesség, hogy a jelenleg aktív mezőnyben mindössze hét Triple Crown-bajnok van, azaz olyan játékosok, akik a világbajnokság mellett az Egyesült Királyság Bajnokságát és a Masterst is meg tudták nyerni. A hét ilyen szupersztár közül ketten is részt vesznek az I. OMV Budapest Snooker Mastersen.

Neil Robertson, 2010 világbajnoka

Ausztrália büszkesége, az utóbbi húsz év egyik legmeghatározóbb profi snookerese. Robertson a világbajnoki címe mellett három Egyesült Királyság Bajnoksága trófeát (2013, 2015 és 2020) és két Masters-elsőséget (2012 és 2022) tud felmutatni, azaz hat Triple Crown-címmel rendelkezik – többel, mint a jelenlegi világelső Judd Trump. Robertson az aktív játékosok között az ötödik legsikeresebb ebben a tekintetben, az örökranglistán pedig az előkelő hetedik helyet foglalja el.

Robertson 24 pontszerző trófeával szintén a vonatkozó örökranglista hetedik legjobb játékosa. 950 felett jár a hivatalos százas breakek tekintetében, minden idők összevetésében a negyedik helyen találjuk. Egyöntetű vélemény, hogy ő képes a legtöbb hosszú golyót belökni. Gyönyörű beállása, hihetetlenül precíz kilökése miatt az egyik legtetszetősebb stílusú játékos a profi mezőnyben.

Robertson négy alkalommal vezette a világranglistát. Ő volt az első játékos (a mai napig mindössze ketten vannak Judd Trumppal), aki egy szezonon belül több mint 100 százas breaket lökött. Komoly hullámvölgyeken esett át, meg kellett küzdenie a felesége depressziójával és a saját játékfüggőségével, és mindkét krízisből ki tudott lábalni. 2024 tavaszán, gyengébb eredményeket követően kiesett a profi snooker elitjének számító top 16 közül, de ősszel vissza is került oda, mégpedig igen látványosan, az English Open megnyerésével.

Shaun Murphy, 2005 világbajnoka

Roppant fiatalon, mindössze 22 évesen lett világbajnok, azóta további három alkalommal jutott el a világbajnoki döntőig, legutóbb 2021-ben. 2008-ban megnyerte az Egyesült Királyság Bajnokságát, 2015-ben pedig a Masterst, így ő is Triple Crown-bajnok. Érdekesség, hogy Murphy kétszer jutott be a Masters fináléjába, és mindkét alkalommal éppen Neil Robertson volt az ellenfele.

Murphy 2006 óta állandó tagja a világranglista top 16 helyezettjének, legjobb helyezése a harmadik volt. Közelít a 700. hivatalos százas breakje eléréséhez, és jelenleg az örökranglista hetedik helyén áll. Összesen nyolc hivatalos 147-es breaket lökött, az egyiket éppen Révész Bulcsú ellen – ez egyben Murphy pályafutásának egyik legkülönlegesebb, alighanem megismételhetetlen teljesítménye, hiszen a bekiabálásokkal és limitált lökésidővel megrendezett Shoot Outon történt.

Murphy a profi mezőny igazi bohóca, aki abszolút együtt él a közönséggel, imádja, ha jó a hangulat, és bőven tesz is érte. 2018-ban már járt nálunk, a III. Magyar Snooker Gálán, és elképesztő teljesítményt mutatott be: három egymást követő frame során két 147-es breaket lökött – az erről készült videónkat több mint 700.000-en nézték meg a YouTube-on. Lendületes, rendkívül támadó stílusa, a sportág iránti végtelen alázata és szűnni nem akaró mosolya miatt sok snookerrajongó kedvence.

Barry Hawkins, világbajnoki és Masters-döntős

A világranglistán korábban 4. helyet is elfoglaló angol snookeres, aki egészen parádés eredménysorral rendelkezik a világbajnokságon: 2013-ban elért döntős szereplése után a következő öt évben négyszer is az elődöntőig menetelt, és összességében 2013 és 2018 között minden évben legalább a negyeddöntőig jutott. Ezidő alatt több mérkőzést nyert a világbajnokságnak helyet adó, ikonikus Crucible színházban, mint bárki más – beleértve Mark Selbyt is, aki három világbajnoki címet szerzett 2014 és 2017 között.

A tavalyi szezonban Ronnie O’Sullivan mellett csak Hawkins tudta legyőzni pontszerző torna döntőjében a szezont egyébként uraló Judd Trumpot. Hawkins öt profi versenyt nyert, és kétszer játszott döntőt a Mastersen, a legfontosabb meghívásos versenyen – utóbb éppen Neil Robertsonnal, és ezért a vereségért éppen Budapesten, az I. Budapest Snooker Mastersen vághat vissza, mindössze két héttel a 2025-ös Masters előtt.

Hawkins egészen remek formában érkezik Budapestre, hiszen december elsején döntőbe jutott az Egyesült Királyság Bajnokságán – ezzel meglett neki a döntős Triple Crown, azaz mindhárom kiemelt eseményen játszott már finálét.

Révész Bulcsú, az első magyar profi snookerjátékos, junior világbajnok

Bulcsú igazi snookerőrületet indított el Magyarországon. Néhány éve már érezni lehetett, hogy neki sikerülni fog, ő be tud majd törni a 128 főben limitált profi mezőnybe. 2023-ban junior Európa-bajnoki címet szerzett, majd 2024-ben a WSF junior világbajnoka lett, amivel bekerült a profi játékosok közé. Ezzel történelmet írt, hiszen magyar snookeres ennek korábban még csak a közelébe sem került.

Mindössze 17 évesen még nagyon a pályája elején tart, de máris ért el szép eredményeket, nála jóval rutinosabb és eredményesebb profik ellen diadalmaskodva, köztük a top 16-os Ali Carterrel szemben is, aki szintén szerepelt már a Magyar Snooker Gálán.

Bulcsú a kezdetektől fogva részt vesz a 2017 óta megrendezett Magyar Snooker Gálákon, hiszen már tízéves korában is óriási tehetség volt. Játszott az összes hozzánk látogató világsztárral. Támadó felfogású, nagyon magas színvonalú játéka mellett fontos, hogy igazi közönségkedvenc, mert mindig van kapacitása arra is, hogy szórakoztassa a nézőket, reagáljon a rajongók megnyilvánulásaira.