Tyson–Jake Paul: Győzött a fiatalság a generációk mérkőzésén

Jake Paul mindegyik menetet hozta, így végeredményeben egyöntetű pontozásos győzelmet aratott Mike Tyson fölött a várva várt ökölvívó-mérkőzésen az arlingtoni AT&T Stadionban.

Kezdjük talán azzal, hogy a nézőknek minden okuk megvolt az okuk a bosszankodásra. A hatalmas érdeklődésre tekintettel a Netflix is beszállt az üzletbe és megnyerte a Mike Tyson–Jake Paul mérkőzés közvetítési jogát, ám szakadozott a közvetítés, rossz volt a minőség, 280 millió előfizető érezhette úgy, hogy rajta szedték...

Lennox Lewis és Evander Holyfield is drukkolt a „papának”

A helyszínen ilyen probléma nem lehetett az arlingtoni AT&T Stadionban. Hírességek egész sora jelent meg, például a nézőtéren egymás mellett foglalt helyet három bokszlegenda, Andre Ward, Lennox Lewis és Evander Holyfield, talán még utóbbi is Tysonnak drukkolt, aki pedig anno kiharapott egy darabot a füléből. De ott volt Sugar Ray Leonard is, aki Lewissal és Holyfielddel pózolt is a meccs előtt.

