Triatlon vk - Lehmann Csongor nyerte a férfiak versenyét Tiszaújvárosban

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub 24 éves versenyzője nagyot hajrázva 52:18 perc alatt diadalmaskodott a 30 fős mezőnyben, amelyben a szombati elődöntőket követően vele együtt hét magyar triatlonos szerepelt.

Lehmann már a 750 méter úszás után is az élmezőnyben küzdött, majd a 20 kilométer kerékpározás során szintén harcban maradt a győzelemért, végül az 5 kilométer futásból álló zárószakasz végén, az utolsó néhány száz méteren nagyot hajrázva verte meg a spanyol Sergio Baxter Cabrerát, aki 52:26 perc alatt ért célba másodikként.

A harmadik pozícióban a szintén spanyol Alberto González García zárt, mindössze hat másodperccel megelőzve a negyedik Faldum Gábort.

Lehmann Csongor 2021 és tavaly után harmadszor diadalmaskodott Tiszaújvárosban, de az elmúlt két esztendőben Európa-kupa minősítésű volt ez az esemény.

"Nagyon akartam ezt a győzelmet, ezzel talán némi nyomást is helyeztem saját magamra, de fantasztikus élmény volt hazai közönség, a családtagjaim és a barátaim előtt versenyezni" - nyilatkozta Lehmann. "Nem volt könnyű, tudtam, hogy a végén a futásban nagyot kell majd hajráznom, mert a spanyol ellenfelem is kiválóan versenyzett. Az utolsó néhány száz métert igyekeztem megnyomni, mert így lehetett esélyem a győzelemért küzdeni, és most úgy érzem, mindent ki is adtam magamból a végére" - tette hozzá.

Ami a többi magyar versenyzőt illeti, Dévay Márk a kilencedik, Kiss Gergely a 11., Bicsák Bence a 14., Dobi Gergő a 21., Dévay Zsombor pedig a 28. helyen végzett.

A vasárnapi program során korábban a nők versenyét célfotóval a svéd Tilda Mansson nyerte, Bragmayer Zsanett pedig legjobb magyarként nyolcadik lett. Rajta kívül három magyar versenyző jutott a fináléba, közülük Horváth Karolina Helga a 11., Kovács Zsófia a 17., Kropkó Márta pedig a 23. helyen fejezte be a viadalt.

A juniorok még rövidebb távon - 500 m úszás, 12,5 km kerékpározás és 3,6 km futás - versenyeztek, a korosztályos selejtezőkből a magyarok közül 19 fiú és 16 leány jutott a döntőbe. Ott aztán utóbbiaknál Szalai Fanni nyert, Nádas Romina másodikként végzett, míg előbbieknél Hóbor Zalán győzött, s az első nyolc helyen csak magyar sportoló végzett, Kovács Gyula lett a második, Kropkó Márton pedig a harmadik.

Tiszaújváros négy év szünet után adott otthont ismét világkupa-futamnak, miként 1997-től megszakítás nélkül 2019-ig.

Borítókép: A győztes Lehmann Csongor a dobogón a férfiak döntőjének eredményhirdetésén a triatlon világkupa-sorozat tiszaújvárosi állomásán 2023. július 9-én.

MTI/Vajda János