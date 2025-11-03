Keresés

Sport

Tragédia rázta meg a szerb sportvilágot

2025. november 03., hétfő 22:24 | MTI
elhunyt labdarúgás Mladen Zizovic

Mérkőzés közben összeesett, a kórházba szállítás közben elhunyt Mladen Zizovic, a szerb élvonalban szereplő Radnicki labdarúgócsapatának vezetőedzője.

  • Tragédia rázta meg a szerb sportvilágot

A vajdasági Szabad Magyar Szó beszámolója szerint hétfő este, a bajnokság 14. fordulójában a Mladost-Radnicki összecsapás első félidejének 22. percében lett rosszul a 44 éves bosnyák szakember, akinek a stadionban megkezdték az ellátását és úgy tűnt, sikerült stabilizálni az állapotát és a légzését, a kórházba vezető úton azonban elhunyt.

A találkozó folytatódott, a 41. percben azonban, amikor a két csapat játékosai értesültek a tragédiáról, a játékvezető lefújta a mérkőzést.

Zizovicot mindössze 11 nappal ezelőtt nevezték ki vezetőedzőnek, ez volt a harmadik meccse a kispadon.

