Legfrissebb híreink Politikai hobbista - Ki is pontosan Kamala Harris? + videó A stúdióban Szamosi Tímea, Ambrózy Áron, Takács Áron és Varga Ádám, valamint a műsorvezető, Jeszenszky Zsolt. Az adás második felében a hobbista pedig Tahon Róberte, a Magyar Karate Szakszövetség főtitkárát kérdezte a súlyos gyermekbántalmazás kapcsán. Legfőképpen egység, egyebekben szabadság + videó A világrendszer átalakulását lehetőségként kell felfogni, csak ez ad esélyt a nagyképű agresszív törpévé vált Nyugatnak, hogy ismét felemelkedhessen, és Amerika Európával együtt váljon naggyá. Erre csak a patrióták együttműködése ad lehetőséget. Legfőképpen egységre, egyebekben szabadságra van szükségük, hogy ezt véghezvihessék - erről beszélt Orbán Viktor a XXXIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen.

