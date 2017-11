Továbbjuthat a Real, utolsó esély a Dortmundnak és a Napolinak

Nyolc mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportköre. A többi között Tottenham–Dortmund rangadót rendeznek, de pályára lép a Manchester City is, míg a Real Madrid bebiztosíthatja továbbjutását.

Matematikailag is bebiztosíthatja a csoportból való továbbjutást a Real Madrid. Az idei szezonban bukdácsoló címvédő a Sallai Rolandot is soraiban tudó ciprusi APOEL-hez látogat.

„Az APOEL egy jó csapat. Nem követem minden meccsüket, de mint mindig, most is felkészültünk az ellenfélből. Megérdemlik, hogy a Bajnokok Ligájában szerepeljenek, a Bernabeuban is remekül játszottak” – mondta Zinedine Zidane, a Real Madrid vezetőedzője.

A csoport másik mérkőzésén a már biztos továbbjutó Tottenham a Dortmundhoz látogat.

„Jelenleg jól érezzük magunkat, hiszen jól teljesítünk. A mai egy jó mérkőzés lesz. Egy nagyon jó csapat otthonába látogatunk, de megpróbálunk nyerni. Célunk, hogy megtartsuk első helyünket ebben a rendkívül erős csoportban” – mondta Mauricio Pocetthino, az angol gárda szakvezetője.

A Dortmund számára kötelező a győzelem, ha életben akarják tartani továbbjutási reményeiket.

„A Tottenham egy erős csapat, erről mi is megbizonyosodtunk. Szerintem az emberek úgy gondolják, hogy nem tudunk nyerni ma este, mivel jelenleg nem vagyunk túl jó passzban. Lehetőségünk van rá, hogy rácáfoljunk ezekre a véleményekre egy jó csapat ellen. Ez a meccs egy jó lehetőség arra, hogy kimásszunk a gödörből” – mondta Peter Bosz, a Dortmund trénere.

Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló, keddi meccsek:

E-csoport:

Szpartak Moszkv – Maribor

Sevilla – Liverpool

F-csoport:

Manchester City – Feyenoord

Napoli – Sahtar Donyeck

G-csoport:

Besiktas – Porto

Monaco – RB Leipzig

H-csoport:

APOEL – Real Madrid

Borussia Dortmund – Tottenham