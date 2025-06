További két arany született a kajak-kenu Eb-n

Megosztás itt:

Csikós Zsóka (a képen) és Varga Ádám aranyérmet szerzett kajak egyesben a racicei kajak-kenu Európa-bajnokságon, a vegyes kenu négyes pedig második lett az öt hajót számláló döntőben.

A három egység közül elsőként a Csehországban triplázó, azaz három számot is vállaló Csikós Zsókát szólították a rajthoz a kajak egyesek 1000 méteres döntőjében. A 24 éves szolnoki versenyző simán nyerte az előfutamát, és hamar kiderült, hogy a fináléban sem akad ellenfele. A magyar kajakos a rajt után az élre állt, féltávnál már két hajóhosszal vezetett a második helyen haladó svéd Melina Andersson előtt, a második 500 méteren pedig még tovább is tudta növelni az előnyét, s végül fölényes győzelmet aratott. A másodikként beérő skandináv rivális több mint négy másodpercet kapott Csikóstól, aki a vasárnapi zárónapon 500 és 5000 méteren lesz még érdekelt. "Kicsit izgultam a rajt előtt, de bíztam abban, hogy a világkupák alapján elöl kell végeznem" - nyilatkozott a győztes, aki a gyorsasági szakágat tekintve pályafutása legjobb eredményét érte most el. "Próbáltam végig magamra figyelni, hogy jól evezzek és ki tudjam hozni magamból a maximumot, szerencsére sikerült. Nagyon sokat jelent számomra ez az aranyérem, biztos vagyok benne, hogy kellett hozzá az is, hogy fiúkkal készültem, és mivel a szezon elején még a Világjátékokra és a maratonra fókuszáltunk, nagyon sok hosszút eveztem. Kíváncsian várom, hogy mire lesz elég a teljesítményem holnap ötszázon." A férfi kajakosok 500 méteres versenyében Varga Ádám kétszeres címvédőként érkezett Racicébe azzal a céllal, hogy sorozatban harmadszor is megnyerje a számot. A kétszeres olimpiai ezüstérmes klasszis az 5-ös pályán visszafogottan kezdett a fináléban, miközben a kettesen a norvég Gunnar Eide kilőtt és fél hajóval a mezőny előtt lapátolt. A hajrához érve Eide, Varga és a spanyol Alex Graneri küzdött a dobogós helyeken, aztán a magyar kajakos az utolsó száz méteren fokozatosan ellépett a többiektől és tisztán elsőként haladt át a célvonalon. Granieri mögött a hazai kedvenc, világbajnok cseh Josef Dostal lett a harmadik. "Egyik győzelmet sem adják ingyen. Örülök, hogy folytattam a szériát akár az Európa-bajnokságokat, akár az idei ötszáz egyes versenyeimet tekintve" értékelt a Ferencváros 25 éves kajakosa. "Ötszázon nem szeretek taktikázni, elindulok, aztán ha a hajrára marad valami, akkor marad, ha nem, akkor visszaszámolok a célig. Láttam, hogy Gunnar nagyon elindult, elhúzott, de reménykedtem, hogy el fog fáradni, mint az előfutamban, és így is történt." Varga vasárnap 5000 méteren is vízre száll majd. A most debütáló vegyes kenu négyes 500 méteres számban öt hajó nevezett, köztük az Opavszky Réka, Kollár Kristóf, Juhász István, Csorba Zsófia összeállítású hajó. A döntő magyarok és a spanyolok küzdelmét hozta az első helyért, végül Kollárék lettek az ezüstérmesek. "Egy kis izgalom volt bennem, mert nem ismertem a mezőnyt, de egyébként vártam a versenyt, mert bár sokat nem tudtunk együtt készülni, az edzések alapján azt éreztem, hogy jók lehetünk" - mondta Kollár Kristóf. A magyar volt egyébként az egyetlen olyan egység a mezőnyben, amelyben elöl és hátul is női versenyző lapátolt, s a két férfi kenus térdelt középen. Magyarország az első finálés nap után négy arany-, egy ezüst- és két bronzéremmel áll. A kontinensviadal vasárnap 12 döntővel zárul, ezek mindegyikében lesz magyar hajó. A finálékat élőben közvetíti az M4 Sport.

A racicei kajak-kenu Európa-bajnokság szombat délutáni dobogósai:

férfiak: K-1 500 m, Európa-bajnok: Varga Ádám 1:37.455 p 2. Alex Graneri (Spanyolország) 1:38.242 3. Josef Dostal (Csehország) 1:38.322

nők: K-1 200 m, Európa-bajnok: Lucz Anna 39.715 mp 2. Anja Osterman (Szlovénia) 39.905 3. Milica Novakovic (Szerbia) 40.155 K-1 1000 m, Európa-bajnok: Csikós Zsóka 3:50.294 p 2. Melina Andersson (Svédország) 3:54.321 3. Laura Pedruelo (Spanyolország) 3:55.841 C-2 200 m, Európa-bajnok: Angels Moreno, Viktoriia Yarchevska (Spanyolország) 42.242 mp 2. Ludmila Luzan, Irina Fedoriv (Ukrajna) 42.309 3. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 42.856

vegyes: C-4 500 m, Európa-bajnok: Spanyolország 1:36.255 p 2. Magyarország (Opavszky Réka, Kollár Kristóf, Juhász István, Csorba Zsófia) 1:36.868 3. Moldova 1:38.999

Forrás: MTI

Fotó: MTI