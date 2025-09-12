Történelmi diadal: első győzelmét aratta a magyar kerekesszékes kosárlabda-válogatott az Eb-n

Megosztás itt:

A Magyar Paralimpiai Bizottság honlapja alapján a Szamokovban rendezett eseményen a csoportküzdelmek során Szerbia, Dánia, Csehország, majd a házigazda is jobbnak bizonyult az együttesnél. A 7-10. helyért először Finnország volt a rivális, majd az utolsó meccsen a magyar válogatott végig vezetve nyert.

A csapatot Boda Ferenc, Nyúl Szabolcs, Tóth Cirill, Gálosi László, Klaics Gábor, Schmidt Róbert, Kormos Balázs, Brán Balázs, Julien Motto és Antal József alkotta, a csapatvezető Czupi Márton, a szövetségi kapitány Mogyorósi András, a másodedző pedig Máthé Csaba volt.

Forrás: MTI

Fotó: Canva