Törölték az idei vívó Európa-bajnokságot

Az eredetileg júniusra tervezett plovdivi Eb-t előbb október közepére halasztották, a kontinentális szövetség Szocsiban rendezett tanácskozásán pedig a koronavírus-helyzet miatt törölték.

A hétvégi kongresszusnak elsősorban az elnök, illetve az elnökség megválasztása volt a központi eleme - amint arra a hazai szövetség honlapja emlékeztet -, de más határozatok is születtek, többek között a felnőtt kontinensviadal törlése.

"Nehéz döntést hozott a közgyűlés többségi szavazással - idézte a hunfencing.hu Tamás Henriettét, a magyar szövetség főtitkárát, aki a hátteret megvilágítva jelezte, hogy Bulgária több országban is piros zónába tartozik, azaz sem a bejutás, sem az onnan történő hazajutás nem menne zökkenőmentesen. - Sajnos, az EU-s országok közül Bulgáriában az egyik legalacsonyabb az átoltottság, ez is sokat nyomhatott a latban a döntéshozóknál. Az eredeti tervek alapján júniusban lett volna az Eb, ezt tették át korábban október közepére. Most viszont erre az esztendőre véglegesen törölték az Európa-bajnokságot."

Döntés született arról is, hogy a 2022-es felnőtt Eb-t a törökországi Antalyában rendezik, a kadetek és juniorok kontinensviadalának Újvidék ad otthont, az U23-asra pedig Tallinnban kerül majd sor.

Az ECF kongresszusán Boczkó Gábort, a magyar szövetség sportigazgatóját ismét a végrehajtó bizottság tagjává választották.

