Torlódik az M3-as a Forma-1 miatt

Szerdán kezdik kézbesíteni a mintegy 8 millió választópolgárnak az októberi önkormányzati választás értesítőjét. Simon János, a Kodolányi János Egyetem tanára szerint Magyarországon az előválasztást nem feltétlenül a legalkalmasabb jelölt, hanem az a párt nyeri, amely jobban tudja mozgósítani a szavazóit. Bese Ferenc független polgármesterjelöltet támogatja a soroksári Fidesz. Az LMP elvárja a kormánytól, hogy állapítsa meg Magyarországon a klímavészhelyzetet - mondta Schmuck Erzsébet, az ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese. Már több mint 50 millió számla adatait küldték be a vállalkozók a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz 13 hónap alatt - közölte a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára, Izer Norbert. Az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakértője aggasztónak tartja, hogy tíz nap alatt nyolcvanmilliárd tonna jég olvadt el Grönlandon. Kárpát-medencei középiskolásokat táboroztat a Rákóczi Szövetség a jövő héten Sátoraljaújhelyen. A szárazföldi telepítésű közepes és rövidebb hatótávolságú rakéták felszámolásáról kötött orosz-amerikai szerződés biztonsági garancia volt Európának, amely most megszűnt – mondta Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő az M1-en. A magyar-lett kulturális együttműködést elősegítő munkatervet írt alá háromnapos lettországi látogatásán Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára. Döntés született a Sea-Eye német segélyszervezet Alan Kurdi nevű mentőhajóján tartózkodó negyven migráns sorsáról: partra szállhatnak Máltán, hogy aztán útnak induljanak az őket befogadó európai uniós országokba. Németországban a lakosság csaknem 50 százaléka, a nők körében pedig a többség nem érzi magát biztonságban - írta a Bild am Sonntag című német lap. Több mint nyolcszáz embert - köztük újságírókat - vett őrizetbe az orosz rendőrség egy újabb engedély nélküli tüntetés során Moszkvában - számolt be az OVD-Info független megfigyelőcsoport. Irán lefoglalt egy idegen olajszállító tartályhajót a Perzsa-öbölben. Mark Esper új amerikai védelmi miniszter kijelentette: szeretné, ha az Egyesült Államok viszonylag rövid időn belül szárazföldi indítású, közepes hatótávolságú rakétákat telepítene az ázsiai-csendes-óceáni térségbe. Sztrájkot hirdettek az olasz autósztráda kapuknál dolgozók. Lövöldözés volt egy bárban az Ohio állambeli Daytonban; tíz ember meghalt és tizenhat embert szállítottak kórházba sebesülésekkel. Hongkongiak tízezrei tiltakoztak a növekvő kínai befolyás ellen, a demokráciapárti tüntetők egy csoportja leszedett rúdjáról egy kínai zászlót és a Viktória-kikötőnél vízbe dobta azt. Leomlott a partoldal a szörfözők körében népszerű egyik dél-kaliforniai strandon; hárman meghaltak - közölték az encinitasi hatóságok. Lövöldözés volt a texasi El Paso Cielo Vista nevű bevásárlóközpontban, 20 ember meghalt és 26 megsérült. A merénylettel gyanúsított, ellenállás nélkül elfogott személy 21 éves, fehér férfi. Feltehető, hogy gyűlöletből elkövetett bűncselekmény történt. Tizenkilencen meghaltak a viharos tengerben a Fülöp-szigeteknél, a hatalmas hullámok felborítottak három motorcsónakot, 59 utast sikerült kimenteni a vízből, több mint tíz embert pedig keresnek. Elhunyt Ambrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázó. Többen megsérültek, amikor négy gépkocsi összeütközött a 7-es főúton Sóstó térségében. Torlódás alakult ki az M0-son Szigetszentmiklósnál. Hosszú várakozás alakult ki a röszkei autópálya-határátkelőhelyen. Négy órát kell várni a záhonyi határátkelőnél. Hétfőtől változik a menetrend a Budapest-Pusztaszabolcs-Dombóvár-Pécs vasútvonalon, mert Százhalombatta és Pusztaszabolcs között pályafelújítást végeznek. Hosszú Katinka egy aranyat és egy ezüstöt, Szabó Szebasztián pedig egy bronzérmet szerzett az úszók világkupa-sorozatának tokiói állomásán, ahol a magyar vegyes gyorsváltó második lett. Labdarúgó NB I: Újpest - Puskás Akadémia 1:3; Mezőkövesd - ZTE 1:0; Kisvárda - Paks 1:0 Babos Tímea győzelemmel mutatkozott be a torontói kemény pályás női tenisztorna selejtezőjében. Újabb két érmet szereztek a magyarok a junior úszók nyíltvízi Európa-bajnokságán a csehországi Racicében: a 18-19 éves férfiak 10 kilométeres versenyében Huszti Dávid második, Gálicz Péter pedig harmadik lett. Stollár Fanny és az amerikai Maria Sanchez kikapott a párosok döntőjében a washingtoni keménypályás tenisztornán.