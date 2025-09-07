Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság

Megosztás itt:

"Nem volt konkrét mozdulat, aminél éreztem volna, hogy eltört. A verseny előtt három-négy nappal kezdett el fájni, azt hittem, idővel javulni fog, de sajnos egyre rosszabb lett" - idézi a magyar szövetség vasárnapi sajtóközleménye a sportág legeredményesebb magyar versenyzőjét.

Hozzátette, nehéz volt elfogadnia, hogy számára szinte véget ért a világbajnokság, még mielőtt elkezdődött volna, és bár a legjobb tudása szerint akarta bemutatni a gyakorlatait, erre képtelen volt.

"Akkor derült ki a fájdalom oka, amikor hazaértünk. Jelenleg zajlik a rehabilitációm, és igyekszem kihasználni az időt a feltöltődésre és az egyetemi tanulmányaimra is. Minden azon múlik, milyen gyorsan tudok felépülni" - mondta a kétszeres olimpikon.

A 2023-as vb-n karikával bronz-, a tavalyi Európa-bajnokságon labdával ezüstérmes Pigniczki a sérülése ellenére végigversenyezte a világbajnokságot: buzogánnyal a 41., szalaggal a 24., karikával a 26., labdával a 33. helyen végzett a selejtezőben, egyéni összetettben pedig a 32. helyen zárt.

