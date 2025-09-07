Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 07. Vasárnap Regina napja
Jelenleg a TV-ben:

Kötcse 2025 - Orbán Viktor beszéde

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság

2025. szeptember 07., vasárnap 22:10 | MTI

Pigniczki Fanni bordatöréssel versenyzett augusztusban, a Rio de Janeiró-i ritmikus gimnasztika világbajnokságon.

  • Törés miatt ért véget a magyar sportoló számára a világbajnokság

"Nem volt konkrét mozdulat, aminél éreztem volna, hogy eltört. A verseny előtt három-négy nappal kezdett el fájni, azt hittem, idővel javulni fog, de sajnos egyre rosszabb lett" - idézi a magyar szövetség vasárnapi sajtóközleménye a sportág legeredményesebb magyar versenyzőjét.

Hozzátette, nehéz volt elfogadnia, hogy számára szinte véget ért a világbajnokság, még mielőtt elkezdődött volna, és bár a legjobb tudása szerint akarta bemutatni a gyakorlatait, erre képtelen volt.

"Akkor derült ki a fájdalom oka, amikor hazaértünk. Jelenleg zajlik a rehabilitációm, és igyekszem kihasználni az időt a feltöltődésre és az egyetemi tanulmányaimra is. Minden azon múlik, milyen gyorsan tudok felépülni" - mondta a kétszeres olimpikon.

A 2023-as vb-n karikával bronz-, a tavalyi Európa-bajnokságon labdával ezüstérmes Pigniczki a sérülése ellenére végigversenyezte a világbajnokságot: buzogánnyal a 41., szalaggal a 24., karikával a 26., labdával a 33. helyen végzett a selejtezőben, egyéni összetettben pedig a 32. helyen zárt.

Forrás: MTI

Fotó: AFP

További híreink

Elfeledett szavak nyomában – felismeri a régies kifejezéseket?

Magyar Péter nagyot koppant

Demencia: kevésbé ismert jelek, amelyek éjjel jelentkeznek

Szoboszlai sportszerűtlensége és Szalai piros lapja is téma a horrorshow-t emlegető íreknél

Súlyos következményei lesznek az Írország-Magyarország meccsen történteknek

Váratlan helyről jött az elismerés, innen lehet tudni, hogy a kötcsei piknik napját a Fidesz nyerte

Példátlan fordulat Kötcsén: Orbán Viktor bejelentései alapjaiban rázzák fel Magyarországot – és a világ is figyel

A McLarennek nem volt a meg a tempója a szárnyaló Red Bull ellen Monzában

24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó

További híreink

24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó

Új magyar légitársaság: landolt az első Kína–Magyarország-járat

Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Öngyilkos lett a fiatal magyar színésznő
2
24. Kötcsei Találkozó - Orbán Viktor beszéde - élő közvetítés 16 órától a HírTV-n + videó
3
A Tisza Párt szimpatizánsai provokálták a HírTV munkatársát + videó
4
Magyar Péter is Kötcsére hirdetett megmozdulást a mai nap során + videó
5
Orbán Viktor csattanós választ adott arra, hogy Kötcsét hamisítják + videó
6
Ezek a témák kerülhetnek a fókuszba Orbán Viktor beszédében ma Kötcsén
7
A németek hazaküldenék a náluk tartózkodó, katonakorú ukrán férfiakat
8
A Tisza Párt Kötcsén próbál taktikázni
9
Még a kötcsei Hősök terét sem tudták megtölteni Magyar Péter hívei + videó
10
Ma a Hold lesz az esti égbolt főszereplője

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Fájó döntetlen Dublinban

Fájó döntetlen Dublinban

Majdnem egy teljes félidőt emberhátrányban futballozva a magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2-2-es döntetlennel rajtolt Írország vendégeként a 2026-os világbajnokság európai selejtezősorozatában.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!