Több százan vettek végső búcsút Szívós Istvántól

Világszerte 245 millió keresztényt üldöznek a hite miatt. 2018-ban naponta 11 keresztényt öltek meg a hite megvallása miatt. Amíg a szenvedők kiáltását a világ közönyösen hallgatja, Magyarország segít - áll Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában. Magyarországon nem lesz egyetlen templomból sem bevásárlóközpont, sem mecset - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az üldözött keresztényekről szóló nemzetközi konferencián. Európát csak az mentheti meg, ha visszatalál valódi értékeinek forrásához, keresztény identitásához - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a keresztényüldözésről szóló 2. nemzetközi konferencián. Szijjártó Péter a keresztény közösségek megvédéséről biztosította amerikai tárgyalópartnereit. Hangsúlyozta: Magyarország továbbra is a külpolitika fókuszában tartja a keresztény közösségek megvédését. A külgazdasági és külügyminiszter megerősítette, Magyarország álláspontja, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, ezért Magyarország továbbra is támogatni fogja a közel-keleti és afrikai térséget. Libanon térségének eseményei közvetlen hatással vannak az Európai Unió biztonsági helyzetére, ezért az uniónak és benne Magyarországnak elemi érdeke, hogy béke és stabilitás legyen az államban - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Több bizonyítékot is adott 2019 arra, hogy a magyar külpolitika sikeresen elérte a kitűzött célokat és hatékonynak bizonyultak azok az eszközök, amelyeket választottak e célok elérésére - jelentette ki Szijjártó Péter. Visszahívták a korrupciós botrányba keveredett, az MSZP-ből kizárt Lackner Csabát a XIX. kerületi önkormányzat szociális és lakásügyi bizottsága alelnöki posztjáról. A kispesti testületi ülésen az is kiderült, hogy duplájára emelte a korrupciós botrányban Mr. 40 százaléknak nevezett, a vagyonkezelő élén lévő Kránitz Krisztián fizetését Gajda Péter kispesti polgármester. Két budapesti kerületben is nagy eséllyel annak a Kupper Andrásnak a cége lesz a parkolási szoftverek üzemeltetője, akit pont egy zuglói ügy kapcsán nyolcvanezer rendbeli csalás miatt korábban elítélt a bíróság. Erzsébetváros már megszavazta, Ferencvárosban pedig egy még ki nem írt közbeszerzés mellett volt olvasható a neve. Megvonhatják a Nemzet Művésze kitüntetést Gothár Pétertől - erről a díjat odaítélő Magyar Művészeti Akadémia színházi tagozatának vezetője beszélt a Hír Tv híradójának. Rátóti Zoltán szerint egy zaklatási botrány nem maradhat következmények nélkül. Karácsony Gergely szerint gyorsan és példamutatóan járt el a Katona József Színház Gothár Péter zaklatási ügyében. A főpolgármester annak ellenére nyilatkozott így, hogy napokig nem derült ki, hogy ki az erőszaktevő, a színház vezetése pedig titoktartási szerződést íratott alá a dolgozókkal. Videó-blogján magyarázza a 2006-os eseményeket Gyurcsány Ferenc. A volt miniszterelnök tisztességről beszél, és azzal menti a rendőri brutalitást, hogy az egyenruhások nem voltak felkészülve a tüntetésekre. Ma nyilvánvalóvá vált, hogy a Karácsony Gergely féle klíma vészhelyzet egy kamu - erről beszélt mai sajtótájékoztatóján a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Böröcz László hozzátette, mindenki számára fontos, hogy óvjuk a környezetünket. A politikus hangsúlyozta, hogy a fenntartható fejlődés bizottsági ülésen egyértelműen kiderült, hogy a fővárosnak semmilyen konkrét elképzelése nincs arról, hogy pontosan mit is értenek a klíma vészhelyzet kihirdetése alatt. Nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet Soros György támadása Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős tagjelöltje ellen - mondta keddi sajtótájékoztatóján a Fidesz-frakció szóvivője. Halász János közölte: a kérdés ezért téma lesz a péntekre összehívott országgyűlési nemzetbiztonsági bizottsági ülésen is. A magyar kormány az idén a 2010-es szintnél 645 milliárd forinttal fordít többet oktatásra, így Magyarország az európai átlag felett, a GDP 4,9 százalékát költi az ágazatra - hangsúlyozta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Az elmúlt nyolc év iparpolitikai döntései révén a magyar gazdaság alapvetően high-tech pályára állt, ennek jelentőséget ad a gazdasági növekedésre, a környezetre gyakorolt hatása - hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Az egészségügyben tervezett struktúraátalakítást végre fogja hajtani a kormány - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Magyarországon a legolcsóbb a lakossági földgáz ára az Európai Unió 28 tagországa közül, az áram ára pedig a második legolcsóbb - írta az Origo, az Eurostat legújabb adatai alapján. Történelmi magyar siker született a Nemzetközi Emmy-díj gálán. Gera Marinának ítélték a legjobb színésznő kategóriában a díjat a Szász Attila rendezte, Örök tél című film főszerepében nyújtott alakításáért. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán gratulált az alkotóknak. Áder János államfő levélben fejezte ki résztévét Magyarország és a saját nevében az albániai földrengésben hozzátartozójukat elvesztőknek, valamint együttérzését a sérülteknek. Legkevesebb 21-en meghaltak és több mint hatszázan megsérültek a hajnali 6,4-es erősségű albániai földrengésben. A román katasztrófavédelem kereső- és mentőegységének 52 tagja indul Albániába, hogy segítséget nyújtson a helyi hatóságoknak a földrengés áldozatainak kimentésében. Koszovó, Görögország és Törökország is bejelentette, hogy mentőalakulatokat, tűzoltókat és orvosokat küld Albánia földrengés sújtotta térségébe. Az Európai Unió szintén segítséget ajánlott fel Tiranának saját katasztrófaelhárítási rendszerén keresztül. Bulgária 200 ezer leva (34 millió forint) humanitárius gyorssegélyt nyújt a földrengés sújtotta Albániának - jelentette be a szófiai külügyminisztérium. A magyar kormány az elmúlt években komoly eredményeket ért el a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztésében - mondta a közmédiának Varga Mihály pénzügyminiszter Pekingben, miután Liu Kun kínai pénzügyminiszterrel találkozott. Mintegy 420 óvodás és általános iskolás étkeztetése oldódott meg azzal, hogy felújították és kibővítették a bácskossuthfalvai Idős Kovács Gyula Általános Iskola konyháját - emelte ki a helyszínen Potápi Árpád János nemzetpolitika államtitkár. Holnap délben szavaz az Európai Parlament az Ursula von der Leyen vezette új bizottságról. A várakozások szerint a testület meg fogja kapni az európai parlamenti képviselők többségének támogatását a név szerinti szavazáson. Az EU tagállamainak kompromisszumokat kell keresniük a legnehezebb témákban is - hangsúlyozta többek között a klímapolitikára és az uniós költségvetésre utalva Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő és Charles Michel, az Európai Tanács megválasztott elnöke. Az Európai Parlament állásfoglalást fogadott el, amelyben határozott fellépést sürget a gyermekek kizsákmányolása, a gyermekkereskedelem, a gyermekek kényszerházasságba kényszerítése és a szexuális zaklatásuk elleni küzdelem fokozása érdekében. Több EU-szabályozás átalakítását, és a termelők számára kedvező uniós agrárpolitika fenntartását sürgették lengyelországi találkozójukon a visegrádi államok agrárkamarái - közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Közös kezdeményezést indít a német és a francia kormány az Európai Unió reformjára - jelentették német hírportálok. Az európai biztonsági helyzetről egyeztetett Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök Bakuban Sir Stuart Peachcsel, a NATO Katonai Bizottságának vezetőjével. Iszlamista terrortámadások előkészítésének gyanújával őrizetbe vettek két embert Hollandiában - közölték a helyi hatóságok. Dániában először fosztottak meg állampolgárságuktól dzsihadistákat, az erre vonatkozó törvénytervezetet nemrég fogadták el a parlamentben. Az idén is rendkívüli biztonsági intézkedések közepette nyitnak meg az ádventi vásárok Németországban az állandó terrorveszély miatt. Az internet globális közösségi jószág, amelynek egységét és szabadságát meg kell védeni - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár. Oroszország megmutatta amerikai ellenőröknek a hiperszonikus irányítható szárnyas siklóblokkal felszerelt Avangard rakétarendszert - közölte az orosz védelmi minisztérium. A brit kormány tárgyalni sem lesz hajlandó az újabb skóciai függetlenségi népszavazásról – mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Gépkocsiba rejtett pokolgép robbant a török hadsereg által felügyelt északkelet-szíriai Rász el-Ájn várostól nyugatra fekvő Tell-Hálef faluban. A detonációban 17 ember meghalt, legkevesebb 20-an megsebesültek - közölte a török védelmi minisztérium. „Megmenteni az országot, tüntetni a kormányzati puccs ellen" jelszóval demonstráltak Benjámin Netanjahu miniszterelnök hívei Tel-Avivban az ellene bejelentett korrupciós vádemelés miatt. Közel a kereskedelmi megállapodás Kínával, de Washington figyel Hongkongra is - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Jogunk és kötelességünk kivizsgálni a beavatkozási kísérleteket az amerikai választásokba - jelentette Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a 2016-os elnökválasztási folyamatba történt esetleges ukrajnai beavatkozásra utalva. A többi terhelthez hasonlóan tagadta a bűncselekmény elkövetését az Alstom-botrány ötödrendű vádlottja, Terner Géza a büntetőügy előkészítő ülésén a Fővárosi Törvényszéken – írja a Pestisrácok.hu. Az ügyészség szerint összesen csaknem hárommilliárd forintnak megfelelő eurót fizettek ki az akkori döntéshozóknak a Gyurcsány-korszakban, hogy a francia cég nyerje a 4-es és 2-es metróvonalon közlekedő szerelvények beszerzésére kiírt pályázatot. A Szegedi Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája döntött az olaszliszkai emberölési ügy 15 év fegyházbüntetésre ítélt harmadrendű vádlottjának feltételes szabadságra bocsátásáról, fellebbezés miatt a végzés nem végleges. Jogerősen életfogytig tartó szabadságvesztésre súlyosította a tavalyi putnoki gyilkosság harmadrendű vádlottjának büntetését a Debreceni Ítélőtábla, a nő leghamarabb 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra - közölte a táblabíróság. A Bajnokok Ligájában érdekelt Veszprém és Szeged is győzött a férfi kézilabda NB I-ben. A Vasas Óbuda 3:0-ra kikapott a francia Nantes együttesétől a női röplabda Bajnokok Ligája második fordulójában. Az UTE a második harmad közepén hét percen belül szerzett négy góljával verte 4:2-re a vendég Vasast a jégkorong Erste Liga alapszakaszában.