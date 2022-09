Több száz programhoz lehet csatlakozni az Európai Sporthét keretében

Megosztás itt:

A MASPORT közleménye emlékeztet rá, hogy az Európai Bizottság által 2015-ben életre hívott Európai Sporthét és a hozzá kapcsolódó #BeActive kampány célja, hogy az emberek kitörjenek a komfortzónájukból, egy héten keresztül sportos élményekkel töltődjenek fel és ennek hatására a későbbiekben is minél aktívabb életet éljenek. Az idei sporthéten kontinens szerte sok nyitott sportesemény lesz elérhető, amire azért is van szükség, mert a legfrissebb felmérések szerint az európai lakosság mindössze 38 százaléka sportol legalább hetente egyszer, míg 45 százaléka egyáltalán nem végez fizikai aktivitást.

Magyarországon a szervezők közel 500 ingyenes programmal igyekeznek bizonyítani, hogy a "mozgás az egyik legjobb örömforrás". A MASPORT felhívására megmozdulnak a hazai fitneszklubok, sportegyesületek, munkahelyek, iskolák, egyetemek, gyógyfürdők, és helyi közösségek is izgalmas programokkal készülnek.

"Számunkra a sporthét a mozgás ünnepe, és extra motivációt jelent, hogy velünk együtt egész Európa megmozdul" - nyilatkozta Czene Attila, a MASPORT elnöke. - "Partnereinknek és sportszervező kollégáinknak köszönhetően idén is minden megyében lesznek #BeActive események, így mindenkinek lesz lehetősége a lakóhelye közelében sportolni. A Sporthét honlapján bárki könnyen tájékozódhat az aktuális programokról. Az a célunk, hogy a rendszeresen mozgók mellett minél több olyan embert is megszólítsunk, akik még csak most vágnának bele az aktívabb életmódba."

Az Európai Sporthét keretében az éjszakai sportolás is fókuszba kerül: szombaton #BeActive Night események lesznek többek között Székesfehérváron, Szolnokon, Zalaegerszegen és Kecskeméten is, a moveplay.hu mozgásplatformon pedig online edzésekhez is lehet csatlakozni.

A programokról az europaisporthet.hu oldalon lehet tájékozódni.

MTI