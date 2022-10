Több mint 1 millió fogadás érkezett az FTC - Monaco meccsre

Megosztás itt:

Az Európa Liga csoportkörének ötödik fordulója előtt matematikailag még az sem volt elképzelhetetlen, hogy az FTC az eddigi remek szereplése ellenére lemarad a tavaszi nemzetközi szereplésről, de az is benne volt a pakliban – ahogy ez végül valósággá is vált –, hogy a zöld-fehérek már a zárás előtt egy fordulóval biztosítják nem csak az EL-továbbjutást, hanem az első helyet is, ami egyből a legjobb 16 közé repíti a magyar bajnokot. A csoportelsőséghez a franciák elleni pontszerzés mellett az is kellett, hogy a Crvena zvezda hazai pályán legyőzte a Trabzonspor alakulatát.

Sztanyiszlav Csercseszov együttese a Monaco elleni mérkőzés első félidejét még hátrányban zárta, miután Wissam Ben Yedder bevette Dibusz Dénes kapuját – az előző francia bajnoki szezonban a góllövőlista második helyén záró támadó eredményessége 2,40-es oddsért volt megfogadható. A Fradi a második félidő hajrájára fordulva egy pazar összjátékot követően egyenlített, Kristoffer Zachariassen gólszerzése pedig legalább 4,00-s szorzót ért azoknak a fogadóknak, akik bíztak a norvég támadóban.

A csütörtök esti mérkőzés végkimenetelére több mint 460 ezer tipp érkezett Tippmixen és Tippmixprón, ebből közel 138 ezer számított pontosztozkodásra, 3,90-es záró nyereményszorzó mellett. Annak következtében, hogy gólváltás történt a meccsen a felek között, a „Mindkét csapat szerez gólt” soron közel 54 ezer tipp lett helyes. Voltak olyan fogadók is, akik tökéletesen érezték meg, hogy a „Félidő/végeredmény” piacon a „Monaco/Döntetlen” lesz a nyertes kimenetel, amiért 13,50-es oddsot lehetett elkönyvelni. Érdemes megemlíteni azt is, hogy miután az FTC csapatában négy játékos kapott sárga lapot a meccsen, a „Hazai csapat büntetőlapjainak a száma” piacon a „4+” lett a helyes kimenetel, amivel a 4,55-ös nyertes nyereményszorzóhoz 96 százalékos találati arány társult.

Összességében több mint 1,1 millió fogadás érkezett a mérkőzésre a Tippmixen és a Tippmixprón, az elért nyeremények összege pedig meghaladta a 170 millió forintot.

Jövő hét csütörtökön az FTC már különösebb tét nélkül léphet pályára a hatpontos Trabzonspor otthonában, miközben a zöld-fehérek mögött nagy a tülekedés, hiszen a Monaco hét, a Crvena zvezda pedig hat egységet gyűjtött eddig, így még bőven vannak nyitott kérdések – a magyar bajnok viszont megnyugodhat. Az Európa Liga csoportkörének utolsó fordulója már elérhető a Tippmixen és a Tippmixprón!

Szerencsejáték Zrt. Kommunikáció