Több labdarúgót letartóztattak Spanyolországban

Az EP-választás utáni napon még nem egyértelmű, hogy az európai politika milyen irányba fordul - mondta a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Hidvéghi Balázs kiemelte: nagyon fontos országokban is olyan eredmények születtek, amelyek azt mutatják, hogy elégedetlenség van az európai emberekben az eddigi brüsszeli politikával szemben. A Momentum a vártnál jobb EP-választási szereplés után akár saját főpolgármester-jelöltet is indíthat - írja a Népszava. Karácsony Gergely politikáját büntették a választók Budapesten is és Zuglóban is - közölte Farkas Örs politikai elemző az M1-en. Jövő év január 1-jétől a nagyszülők is gyedre mehetnek, ha az Országgyűlés elfogadja az erről szóló törvényjavaslatot - mondta Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár a parlamentben. Több bankról már lehet tudni, hogy július elsejétől biztosan elérhetővé teszi a szabad felhasználású, tízmillió forintos hitelt. A közismert nevén babaváró hitel iránt érdeklődők már online kalkulátort is igénybe vehetnek - írja a Magyar Nemzet. DK: A kormány becsapja a gyerekvállalókat. A babaváró hitel bevezetésének napjától szigorítják a hitelfelvétel feltételeit. A kormány tovább folytatja a gazdaság fehérítését, a jövőben újabb automatákat, például a parkolókban és az autómosókban üzemelőket kötik majd be a NAV rendszerébe - mondta Gion Gábor pénzügyekért felelős államtitkár a Portfolio.hu szakmai konferenciáján. Magyarország elkötelezett támogatója az Európai Unió nyugat-balkáni bővítésének - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megmutattuk, hogy az erdélyi magyar közösség erős, szolidáris és egységes - értékelte az EP-választás eredményét az M1-en Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke. Kétoldalú megállapodást írt alá egy új Ipoly-híd megépítéséről Palkovics László innovációs és technológiai miniszter és Érsek Árpád, Szlovákia építésügyi és közlekedési miniszter. Megerősítette a csúcsjelölti rendszer támogatását az Európai Parlament házbizottságaként működő úgynevezett Elnökök Értekezlete - közölte Antonio Tajani, a képviselőtestület elnöke. Rendkívüli találkozót tartanak ma az EU tagállamainak vezetői, informális egyeztetést folytatnak az EP-választások eredményéről, illetve a küszöbönálló tisztújításról. A visegrádi négyek a szlovák Maros Sefcovicot fogják jelölni az Európai Bizottság elnökének - írja a Hospodárské Noviny című cseh gazdasági és politikai napilap. A német Kereszténydemokrata Unió támogatja, hogy az Európai Néppárt csúcsjelöltje, Manfred Weber legyen az Európai Bizottság következő elnöke, és kiáll a csúcsjelölti rendszer mellett - mondta Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke. Trágár szavakkal illette a TF1 francia közszolgálati televízió egyik élő műsorában a Macron elnököt támogató liberális Daniel Cohn-Bendit a Nemzeti Tömörülés egyik EP-képviselőjét. Sebastian Kurz leváltott osztrák kancellár nem veszi át az Osztrák Néppárt frakcióvezetői posztját, parlamenti mandátumát sem veszi fel - közölte Kurz szóvivője az APA hírügynökséggel. EP- képviselő lehet a lemondott osztrák alkancellár, Heinz-Christian Strache - értesült a Kronen Zeitung. A bevándorlásellenes szabadságpártra a nemrég kirobbant botrány ellenére a választók több mint 17%-a szavazott, így 3 mandátum jár a pártnak. Szerbiának el kell fogadnia, hogy Belgrád már évekkel ezelőtt elveszítette az irányítást Koszovó felett - hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb államfő. Párizs fokozza diplomáciai erőfeszítéseit, hogy az Irakban halálraítélt négy francia állampolgárt ne végezzék ki, mert Franciaország ellenzi a halálbüntetést - jelentette be Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter. Több mint 150 migráns érkezett Törökországból Görögországba az Égei-tengeren keresztül az elmúlt nap - közölte a görög parti őrség. Legkevesebb 18 civil meghalt, köztük hat gyerek a kormányerők légitámadásában a szíriai Idlíb tartományban, a dzsihadisták által ellenőrzött utolsó területen - közölte egy emigráns szervezet. Az Irán elleni washingtoni szankciók az egész Közel-Kelet biztonságát fenyegetik - jelentette ki Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter-helyettes. Kolumbia és Peru a nemzetközi közösséghez fordult azért, hogy segítsen megoldani az utóbbi években országaikba érkezett mintegy kétmilliós venezuelai menekülttömeg okozta gondokat - derült ki a két ország államfője által jegyzett dokumentumból. 57 fogoly halt meg egy börtönlázadásban Brazíliában, Amazonas állam fővárosában. Az áldozatok többségét megfojtották vagy megkéselték. Négy rendőrt meggyilkoltak, hét másikat megsebesítettek egy bandatámadásban Mexikó nyugati részén - közölték helyi tisztviselők, akik szerint megsebesült két vétlen járókelő is. Hárman meghaltak, tizenkét gyerek és három felnőtt megsebesült, amikor egy férfi késsel támadt a buszmegállóban várakozókra Tokió közelében. Négyen meghaltak, kétezren kórházba kerültek a hőség miatt Japánban - közölte a katasztrófavédelem és a mentők feladatait is ellátó tűzoltóság. Jelentősen megugrott a mumpsz-és kanyaróbetegek száma Angliában, a szakemberek az immunizálás fontosságára hívják fel a figyelmet - írta a BBC hírportálja. Hárman meghaltak, többen megsérültek a 4-es főúton a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Székelynél történt balesetben. Kamionnal ütközött egy autó Hahót külterületén, a kocsit vezető férfi a kórházba szállítása után meghalt. Ismét járnak a vonatok Budapest és Esztergom között, ahol korábban egy meghibásodott váltóberendezés miatt szünetelt a forgalom – közölte a Mávinform. Mindegy negyvenötmillió forint értékben foglalt le hamis parfümöket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy szlovák teherautó ellenőrzésekor Budapesten. Az Aranycsapat egy olyan csapat volt, amelyet a világ azelőtt és azóta sem látott - jelentette ki Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter a 7:1-es magyar-angol labdarúgó-mérkőzés 65. évfordulója alkalmából tartott sajtótájékoztatón. A 13. helyen végzett Regős Gergely és Réti Kamilla vegyes váltóban az öttusázók világkupa-sorozatának prágai állomásán. Ezüstérmet nyert az egyéni versenyszámban Babos Gábor a belgrádi kendo Európa-bajnokságon.