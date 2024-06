Több kontinensen is bizonyított már a Fradi új vezetőedzője

Alkmaarban először két évig segédedzőként, majd 2020 decemberétől vezetőedzőként dolgozott, 2024 januárjáig. A hollandokkal a csapat egy bronzérem mellett egyszer a negyedik, egyszer pedig az ötödik helyen végzett a holland bajnokságban. A Fradi új edzője másfél éven keresztül együtt dolgozott a magyar válogatott Kerkez Milossal is. Jansen azzal az Arne Slottal is dolgozott együtt, aki nemrégiben Jürgen Kloppot váltotta a Liverpoolnál.

A zöld-fehérek hivatalos bemutatásából kiderült, hogy a holland-angol kettős állampolgárságú tréner a hollandiai Zaandamban nőtt fel, és itt is kezdett el futballozni. Utánpótlás-karrierje során megfordult többek között az AZ Alkmaarnál, az Ajaxnál, a Haarlemnél és a Telstarnál is. Aktív pályafutásának egy térdsérülés vetett véget, még azelőtt, hogy bemutatkozott volna a felnőttek között.

