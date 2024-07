Több ezren teljesítették a távot a Hervis Balaton-átevezésen

Bár az esemény elsősorban nem verseny, az egyes kategóriák három legjobb időeredményével rendelkező egységét külön is díjazták a hivatalos logóval ellátott emlékplakettel, a győztesek pedig ajándékutalványt és ajándékcsomagot is hazavihettek.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Röszkénél most rossz Megnövekedett várakozási idővel kell számolni kilépő irányban a röszkei autópálya- és a röszkei közúti határátkelőhelyen is a Szerbia irányába utazóknak - közölte a rendőség honlapján szombaton délután. Muhari Eszter olimpiai bronzérmes Utolsó mérkőzését végletekig kiélezett küzdelemben, ráadásban esett találattal megnyerte, ezzel bronzérmet szerzett szombaton a párbajtőröző Muhari Eszter a párizsi olimpián.