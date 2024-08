Tizenegyesekkel jutott az Európa-liga főtáblájára a Ferencváros

A ráadásban is helyzetek nélkül teltek percek, mígnem a hazaiak egy szöglet után váratlanul vezetést szereztek. Hátrányban az FTC ugyan valamelyest nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, de az egyenlítést csak a rivális kapus nagy hibájának köszönhette, ugyanis Manojlovic egy előrevágott labdánál rosszul mozdult ki, a labda helyett Kadyt találta el, a büntetőt pedig a csereként beállt Varga értékesítette. Az idegek csatájában a Ferencváros bizonyult jobbnak, így ha nehezen is, de a második számú sorozatban folytathatja szereplését, míg a Borac Banja Luka a Konferencia-ligába került át.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.