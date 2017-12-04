Tíz év után ismét Buffon a legjobb

1,4 MILLIÁRDJÁBA IS KERÜLHET ÉVENTE A MAGYAR ÁLLAMNAK A WIZZ AIR 5 BALKÁNI JÁRATA - 444.HU
A FEJLESZTÉSI TÁRCA NEM ADJA KI A VESZTESÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉST, DE ELISMERTE: ÁPRILISBAN ÉS JÚNIUSBAN 233 MILLIÓ FORINTOT FIZETTEK KI.
SZÉL BERNADETT, HADHÁZY ÁKOS, GÉMESI GYÖRGY ÉS SCHMUCK ERZSÉBET VEZETI AZ LMP ORSZÁGOS LISTÁJÁT, AMELYET ELSÕKÉNT HOZOTT NYILVÁNOSSÁGRA AZ ELLENZÉKI PÁRT.
EGYÜTTMÛKÖDIK A KAMPÁNYIDÕSZAKBAN AZ LMP ÉS AZ ÚJ KEZDET, A MEGÁLLAPODÁS A KECSKEMÉTI KONGRESSZUSON SZÜLETETT.
A KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÓK JELENLEG 5%-RA MÉRIK AZ LMP-T, EGY ILYEN VÁLASZTÁSI EREDMÉNY ESETÉN AZ ELSÕ 5 POLITIKUS ÜLHETNE BE A PARLAMENTBE.
FIDESZ: AZ LMP-NÉL IS ALAKUL A "SOROS-LISTA".
EMELT FIZETÉST KAP A NAPOKBAN 90 EZER EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓ, AZ ILLETMÉNY-NÖVEKEDÉS EGY 4 LÉPCSÕS BÉREMELÉSI FOLYAMAT MÁSODIK ÁLLOMÁSA.
FM: AZ ÉV VÉGÉIG TART A TÉLI ÉLELMISZERLÁNC-ELLENÕRZÉS; A PIACOKON, KARÁCSONYI VÁSÁROKON VIZSGÁLJÁK MAJD A KITELEPÜLT VENDÉGLÁTÓHELYEKET IS.
GKI: EGYRE KEVÉSBÉ REÁLIS A KORMÁNY ÁLTAL VÁRT 4 SZÁZALÉK FELETTI NÖVEKEDÉS, A GAZDASÁGKUTATÓ IDÉN ÉS JÖVÕRE IS 3,8 SZÁZALÉKOS BÕVÜLÉSSEL SZÁMOL.
BOGÁNYI-ZONGORÁT ADOMÁNYOZOTT A FINN ÁLLAMNAK A FÜGGETLENSÉG KIKIÁLTÁSÁNAK 100. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL A MAGYAR ÁLLAM, A HANGSZER A HELSINKI SIBELIUS AKADÉMIÁRA KERÜL.
ÚJABB TÁMOGATÁSI PROGRAMMAL ÖSZTÖNZIK NÉMETORSZÁGBAN A MENEDÉKKÉRÕK ÖNKÉNTES TÁVOZÁSÁT BILD AM SONNTAG.
FELMÉRÉS: A BRITEK FELE NÉPSZAVAZÁST AKAR A BREXIT-MEGÁLLAPODÁSRÓL, A MEGKÉRDEZETTEK HARMADA SZEMÉLYES ANYAGI HELYZETE MIATT AGGÓDIK.
ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBAN MARAD KÉT VOLT KATALÁN KORMÁNYTAG, HATAN VISZONT ÓVADÉK ELLENÉBEN SZABADLÁBON VÉDEKEZHETNEK - KÖZÖLTE A MADRIDI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG.
KATONAI RUHÁS AKTIVISTÁK VONTÁK BLOKÁD ALÁ AZ EGYIK ORSZÁGOS UKRÁN TELEVÍZIÓ ÉPÜLETÉT, ÍGY AKARJÁK ELÉRNI, HOGY AZ ADÓ UKRÁNPÁRTI POLITIKÁT FOLYTASSON.
TRUMP MÉG NEM DÖNTÖTT, ELISMERI-E JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK KÖZÖLTE AZ ELNÖK TANÁCSADÓJA.
EDDIGI LEGNAGYOBB KÖZÖS LÉGI HADGYAKORLATÁBA KEZDETT DÉL-KOREA ÉS AZ USA, A MANÕVEREKBEN 230 HARCI REPÜLÕ ÉS 12 EZER AMERIKAI KATONA VESZ RÉSZT.
ÉSZAK-KOREA VELE SZEMBENI PROVOKÁCIÓNAK MINÕSÍTETTE A HADGYAKORLATOT.
NÉGY ÚJABB HOLTTESTET MOSOTT PARTRA A TENGER JAPÁN ÉSZAKI RÉSZÉN; VÉLHETÕEN HAJÓTÖRÖTTEK, AKIKNEK NEM SIKERÜLT MEGTENNI A VESZÉLYES UTAT ÉSZAK-KOREÁBÓL.
ÚJ, VIRTUÁLIS VALUTÁT VEZET BE VENEZUELA KÖZÖLTE NICOLÁS MADURO ELNÖK, A PETRÓ NEVÛ PÉNZNEMMEL AZ AMERIKAI GAZDASÁGI SZANKCIÓKAT SZERETNÉK KIKERÜLNI.
ZSAROLÁSI KÍSÉRLET A POTSDAMI GYANÚS CSOMAG ÜGYÉNEK HÁTTERÉBEN? ISMERETLENEK KÖVETELNEK TÖBB MILLIÓ EURÓT A NÉMET POSTA CSOMAGKÜLDÕ CÉGÉTÕL.
A HÓESÉS MIATT KORLÁTOZTÁK A KAMIONFORGALMAT CSAP ÉS KIJEV KÖZÖTT, CSAKNEM 90 TELEPÜLÉSEN NINCS ÁRAM UKRAJNÁBAN.
ELHUNYT CSONTOS JÁNOS, A JÓZSEF ATTILA-DÍJAS KÖLTÕT, ÍRÓT, ÚJSÁGÍRÓT MÉLTÓSÁGGAL VISELT, SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN, 55 ÉVES KORÁBAN ÉRTE A HALÁL.
VÁDAT EMELTEK EGY SZERB ÉS EGY MACEDÓN EMBERCSEMPÉSZ ELLEN BAJÁN, 4 IRAKI MIGRÁNST HOZTAK ÁT CSÓNAKBAN A FERENC-CSATORNÁN, A SZERB-MAGYAR HATÁRON.
HALÁLOS BALESET KÖRMEND ÉS EGYHÁZASRÁDÓC KÖZÖTT; AZ ÚTRÓL LESODRÓDOTT AUTÓ EGY FÁNAK CSAPÓDOTT, VEZETÕJE A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE.
TETTEN ÉRTÉK A BETÖRÕT, AKI ÉKSZERT, KÉSZPÉNZT ÉS MÛSZAKI CIKKEKET PRÓBÁLT ELLOPNI EGY VII. KERÜLETI LAKÁSBÓL; A RENDÕRÖKET A TÁRSASHÁZ EGYIK LAKÓJA ÉRTESÍTETTE.
ALUMÍNIUM LEMEZEKET LOPOTT EGY FÉRFI TATABÁNYÁN, A RENDÕRÖK ALIG KÉT ÓRA ALATT ELFOGTÁK; A TOLVAJ EGY 3 HÉTTEL EZELÕTTI LOPÁST IS BEISMERT, ELÕZETESBE KERÜLHET.
HALÁLOS BALESET TÖRTÉNT KUNSZENTMÁRTONNÁL, KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT A 44-ES ÚTON; A FORGALMAT ELTERELIK.