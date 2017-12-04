2017. december 4.,
hétfő, Borbála, Barbara napja

Tíz év után ismét Buffon a legjobb

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2017. december 4., hétfő 12:06, frissítve: hétfő 12:38

Tíz év után újra Gianluigi Buffont választották az év legjobb kapusává. A labdarúgás történelmével és statisztikáival foglalkozó szervezet évzáró ankétján a veterán olasz hálóőr a Bayern Münchenben védő Manuel Neuert, illetve a Real Madrid kapusát, Keylor Navast előzte meg a szakértők voksolásán.

Buffon korábban négyszer, 2003-ban, 2004-ben, 2006-ban és 2007-ben lett az év kapusa.

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