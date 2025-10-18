A Testnevelési Főiskola történetét feldolgozó adássorozat mostani részében többek között prof. Dr. Sterbenz Tamás, rektor, Dr. Ökrös Csaba, egyetemi docens, Jókai Zoltán röplabda edző, Dr. Boros Zoltán kosárlabda edző, Prukner László labdarúgó mesteroktató, Dr. Tóth János egyetemi docens, Németh Lajos röplabda szakedző, Rakaczki Zoltán, a TFSE ügyvezetője, Nagy Máté, a TFSE ügyvezető-helyettese, Dr. Németh Endre, a küzdősportok tanszék vezetője, Nemcsik Zsolt egyetemi adjunktus, Kékesi Márton Alpesisí-bajnok volt a vendég.
Sport
TF 100 – Száz éve a pályán (3. rész) + videó
2025. október 18., szombat 12:00 | HírTV