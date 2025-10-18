Keresés

Sport

TF 100 – Száz éve a pályán (3. rész) + videó

2025. október 18., szombat 12:00 | HírTV

Az adásban többek között a Sportjáték tanszékről, a küzdő- és téli sportokról volt szó. A műsort Hadusfalvy Polett Veronika és Szabó János vezette.

A Testnevelési Főiskola történetét feldolgozó adássorozat mostani részében többek között prof. Dr. Sterbenz Tamás, rektor, Dr. Ökrös Csaba, egyetemi docens, Jókai Zoltán röplabda edző, Dr. Boros Zoltán kosárlabda edző, Prukner László labdarúgó mesteroktató, Dr. Tóth János egyetemi docens, Németh Lajos röplabda szakedző, Rakaczki Zoltán, a TFSE ügyvezetője, Nagy Máté, a TFSE ügyvezető-helyettese, Dr. Németh Endre, a küzdősportok tanszék vezetője, Nemcsik Zsolt egyetemi adjunktus, Kékesi Márton Alpesisí-bajnok volt a vendég.

