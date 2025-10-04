TF 100 – Száz éve a pályán (1. rész) + videó

Az adásban többek között Mocsai Lajos, a Magyar Testnevelési Egyetem kuratóriumának elnöke és Sterbenz Tamás az egyetem rektora, valamint prof. dr. Tóth László és dr. Borosán Lívia volt a vendég. A műsort Hadusfalvy Polett Veronika és Szabó János vezette.
Szívszorító, de heroikus vereséget szenvedett a Telekom Veszprém a férfi kézilabda Klubvilágbajnokság döntőjében. A címvédő magyar csapat 30–31-re kapott ki a rekordgyőztes FC Barcelona ellen egy pazar, izgalmas, 80 percesre nyúlt csatában.