Telekom Vivicittá – A futók mellett a túrázóké is lesz a főváros!

A szervező Budapest Sportiroda (BSI) rendhagyó eseményre készül. Egyrészt a COVID után jó esély van arra, hogy közel 20 ezren sportoljanak a hétvége alatt, másrészt egy új kategória is debütál: a városi túra.

Ami biztos, hogy több mint 800 hazai településről érkeznek futók a fővárosba, és emellett – ahogy lenni szokott – sok külföldi is rajthoz áll.

„Azoknak is aktivitási lehetőséget szeretnénk kínálni, akik nem futó alkatok, és mint köztudott, a gyaloglás is egészséges, így városi túrák is lesznek” – mondta Kocsis Árpád, a BSI versenyigazgatója.

„Sajnos az átlag magyarra jellemző a mozgásszegény életmód. Mi időről időre hangsúlyozzuk, hogy tegye félre mindenki a kifogásait, mozogjon, sportoljon, hiszen így sokkal tartalmasabb élete lesz. Egy ilyen új akciónk a városi túra meghirdetése is. Tudjuk, hogy minden kezdet nehéz, de hisszük, hogy pár év múlva ezrek gyalogolnak majd az eseményen.” – tette hozzá a versenyigazgató.

A Telekom Vivicittá Városi túrát 7,4, és 15,3 kilométeres távon indítják április 22-én szombaton. Pest, Buda és Óbuda egyesítésének, azaz Budapest létrejöttének 150. évfordulóján a túra útvonala érinti mindhárom városrészt.

A klasszikus futóesemény iránt hagyományosan nagy az érdeklődés. Mind a hazai, mind pedig a külföldi futók nagyon készülnek arra, hogy érem és póló kollekciójukat a Telekom Vivicittá 2023-as kiadásával gazdagítsák.

A távok skálája széles, 10 különböző táv közül választhatnak a sportolni vágyók. A klasszikus egyéni félmaratonon kívül párosban és trióban is teljesíthető a 21 kilométer, de 10, 7, 2,4 kilométeren, 3x2 km-es váltóban és a 940 m-es családi futáson is rajthoz lehet állni. Bővebb infók a futanet.hu oldalon.

Bár az utóbbi időben többször kiderült, hogy a futószezon gyakorlatilag télen sem ér véget, a tavasz beköszöntével azok is elkezdhetnek rendszeresen mozogni, akik nem szeretik a hideget. A Telekom Vivicittá klasszikusan a futószezon nyitányának számít, a túra kategória elindításával pedig remélhetőleg egyre többen döntenek úgy, hogy aktívan töltik április negyedik hétvégéjét, és az azt követő időszakot is.

„Áprilistól októberig szinte ideális feltételekkel, időjárással vár mindenkit legnagyobb sportstadionunk, a természet.” – zárta Kocsis Árpád versenyigazgató.