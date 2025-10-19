Keresés

Tekés sikerhullám – négy éremmel tértek haza a mieink

2025. október 19., vasárnap 17:11 | MTI
magyar válogatott magyar siker teke Magyar Tekeszövetség

Négy érmet szereztek a magyar klubok a nemzetközi tekecsapat-kupák idei kiírásaiban.

  • Tekés sikerhullám – négy éremmel tértek haza a mieink

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a klasszikus csúcsesemények - mint a világbajnokság, az Európa-bajnokság vagy a Bajnokok Ligája - mellett minden ősszel különös figyelem irányul a három rangos csapatversenyre is: a világkupára, az Európa Kupára és az NBC Kupára, amelyek mindegyike a sportág legjobb klubjait vonultatja fel. A három eseményt ezúttal is egy időben rendezték meg:

a világkupát az olaszországi Bolzanóban, az Európa Kupát a horvátországi Eszéken, míg az NBC Kupát Münchenben.

A legnagyobb magyar siker az olaszországi pályán született: a Zalaegerszegi TK fantasztikus játékkal nyert, a döntőben a címvédő német Zerbstet győzte le 6-2-re.

Az Európa Kupában a Szegedi TE férfi együttese is döntőt vívhatott, de 7-1-re alulmaradt a német Raindorffal szemben, így ezüstéremmel zárt.

Az NBC Kupában a férfiaknál és a nőknél is volt magyar dobogós: a Tatabányai SC női csapata a német Bambergtől 6-2-re kapott ki a fináléban, míg az Investment Közutasok Kaposvári TK férfi együttese az ugyancsak német VfB Hallbergmoostól szenvedett 5-3-as vereséget, így mindkét magyar csapat a második helyen végzett.

"A székesfehérvári világbajnokságon mind a női, mind a férfi válogatott bronzérmet szerzett, most pedig a klubcsapatok is megmutatták erejüket. Az idei ősz az utóbbi évek egyik legeredményesebb nemzetközi kupaszereplését hozta a magyar teke számára"

- értékelt Bátor Gábor, a Magyar Tekeszövetség főtitkára.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

