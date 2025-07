Teher nélkül készülnek a tekvondó-vb-re a Márton-ikrek

Megosztás itt:

Az UTE 19 éves klasszis versenyzői vasárnapig tartózkodnak Budapesten és hétfőn az M1 aktuális csatornának beszéltek többek között a közelgő, Vuhsziban sorra kerülő vb-ről.

Márton Viviana tavaly Páizsban 67 kg-ban szerzett aranyérmet, míg Luana 2023-ban 57 kg-ban lett vb-győztes, Kínában viszont mindketten más kategóriában versenyeznek majd, ami elmondásuk szerint nem jelent problémát számukra.

"A sok fogyasztás nagyon megterhelte a testemet és felment a súlyom" - jegyezte meg Luana, aki idén 73 kg-ban indult a nemzetközi viadalokon, Vuhsziban viszont minden bizonnyal 67-ben versenyez. Amíg testvére felfelé ment a súlycsoportok között, addig Viviana eggyel lejjebb, 62 kg-ban fog nevezni. - "Mindig is 62 és 67 kilogrammban szerepeltem és igazából nekem mindegy, melyikben indulok. Általában az edzőinkkel szoktuk megbeszélni ezt."

Viviana annyit tett még hozzá, hogy a 62 kg olyannyira nem újdonság a számára, hogy a legutóbbi világbajnokságon is abban szerepelt. Most pedig csak arra a munkára koncentrál, amit el kell végeznie a sikeres szereplés érdekében - mondta.

A testvérpár világbajnok tagja, Luana arról is beszélt, hogy a két éve nyert vb-cím semmilyen nyomást nem jelent a számára. Szavai szerint már "egy másik világban" él és el is felejtette az akkori sikert, így most olyan, mintha az első vb-jére készülne.

Forrás: MTI

Fotó: Facebook/Magyat Tekvondószövetség