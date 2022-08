Távol került az Eb-től a magyar röplabda-válogatott

Megosztás itt:

Koch Róbert szövetségi kapitány egy győzelemmel és már három vereséggel, négy ponttal álló válogatottja szerdán a sereghajtó Georgia válogatottját fogadja ugyancsak a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban.

A selejtezőből a csoportelsők mellett a négy legjobb második jut ki a jövő őszi olasz, bolgár, északmacedón és izraeli közös rendezésű kontinenstornára.

Európa-bajnoki selejtező, F csoport, 4. forduló:

Magyarország-Szlovákia 1-3 (-21, -16, 22, -20)

a legeredményesebb játékosok: Horváth K. 16, Pesti 14, Gergye 10, illetve Krisko 21, Michalovic 17, Ondrovic 13, Kovac 10

A csoport másik mérkőzésén:

Georgia-Spanyolország 0-3 (-9, -10, -17)

Az állás: 1. Spanyolország 11 pont, 2. Szlovákia 9, 3. Magyarország 4, 4. Georgia 0

A magyar együttes, amely 34. az európai ranglistán, a spanyolok elleni bravúros pontszerzéssel kezdte, majd a georgiaiak sima legyőzésével folytatta a sorozatot, mielőtt szerdán három szoros szettben kikapott Szlovákiában.

Koch Róbert válogatottjába édesapja halála után visszatért a csapatkapitány Szabó Alpár, aki először játszott az Eb-selejtezőkön, a mérkőzés az ő tiszteletére egyperces gyászszünettel kezdődött. A szövetségi kapitány ugyancsak számíthatott a betegség után visszatérő Blázsovics Péterre, aki a nyitrai összecsapást volt kénytelen kihagyni.

Koch változtatott kezdőjén, amibe a két visszatérőn kívül Kovács Zoltán is bekerült: a Pénzügyőr rutinos feladóátlója a spanyolok ellen remek játékkal hálálta meg a bizalmat.

A 2001 óta első Eb-szereplésükre vágyó magyarok az első szettben hamar négypontos hátrányba kerültek az európai rangsorban 23. rivális ellen, és bár több szép támadást is bemutattak, a három nappal ezelőtti találkozóhoz képest más taktikával játszó szlovákok uralták a mérkőzést. A rivális többet támadott centerből és héttel is vezetett, a házigazda azonban nem adta fel és a csereként beállt Gergye Roland ászaival a hajrára öt pontot ledolgozott tetemes hátrányából. Ez azonban csak arra volt elég, hogy kozmetikázza az eredményt.

A második felvonás első harmadát is sok magyar hiba jellemezte, ráadásul a szlovákok több esetben a szerencsével sem álltak hadilábon, így 10-4-re elhúztak. A korábbi kazincbarcikai edző, Marek Kardos edzette rivális pontosabban röplabdázott, mint a magyarok, így Koch időkérésekkel és cserékkel is próbálta megtörni az ellenfél lendületét, de a szlovákok könnyedén duplázták meg összetett fórjukat.

A harmadik játszmára úgy tűnt, Koch megtalálta azt a felállást, amiben eredményes tud lenni csapata, ugyanis a magyar tartotta a lépést ellenfelével, amit a szép számú közönség hatalmas vastapssal díjazott. Horváth Kristóf és Pesti Marcell húzta ekkor a hazaiak szekerét, akik a végjátékhoz közeledve két ponttal vezettek, sőt hárommal is megléphettek volna, de kulcsfontosságú helyzetben hibáztak, a szlovákok pedig ezt kihasználva 19-nél egyenlítettek. Pesti azonban egymás után kétszer pontosan támadott, majd a szlovákok rontottak kettőt, így szépített a magyar csapat.

A negyedik etapban is harciasan és jól játszott a házigazda, amelynek nyitóteljesítménye is alaposan feljavult az összecsapás elejéhez képest. Ennek ellenére a szlovákok vezettek, de a játékrész derekáig nem tudtak egy pontnál nagyobb előnyt kialakítani. A vendégeknél a szerdai meccs legjobbja, a feladóátló Peter Michalovic mellett ezúttal az ütő Tomas Krisko is jól teljesített, vezérletükkel a szlovákok a hajrá előtt 21-18-ra megléptek, és jó blokkjaiknak köszönhetően előnyüket már nem is engedték ki a kezükből.

A 118 perces mérkőzés legeredményesebb játékosa Krisko volt 21 ponttal, a magyaroktól Horváth 16 pontig jutott.

Fotó: MTI/Kovács Anikó