TáncSport – Ismét nagyot táncolnának a magyarok a Világjátékokon

Legutóbb a lengyelországi Wroclawban a táncosok minden idők legjobb magyar eredményét produkálták, ugyanis mindkét páros döntőbe jutott. A cél most is az, hogy a legjobb táncosok ismét maradandót alkossanak a parketten. Ezúttal latintáncokban Andrea Silvestri és Váradi Martina, az akrobatikus rock and rollban pedig Bánhidi Dániel és Czetl Fanni indul.

Az amerikai Birminghamben júliusban megrendezésre kerülő Világjátékokra mind a versenytánc (latin táncok kategóriájában), mint az akrobatikus rock and roll szakágunk versenyzői kivívták az indulás jogát.

„Az Andrea Silvestri, Váradi Martina páros az előző játékokon is döntőt táncolt, így rutinos résztvevői lesznek a versenynek. Ha a dobogós helyezésekbe esetleg nem is tudnak beleszólni, akkor is nagy versenyre számítunk tőlük, hiszen világbajnoki 4. helyezettként a tőlük megszokott magabiztos és jó formában fognak táncolni.” – vélekedik Zsámboki Marcell, a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöke, aki hozzátette a másik páros is jó formában van. „Bánhidi Dánieltől és Czetl Fannitól döntő közeli eredményt várunk. Elképzelhető azonban, hogy az elvárásainkat majd felülmúlják. Sajnáljuk, hogy az idei Világjátékokon a salsa nem szerepel a programban, mert ott is erős versenyzőink lettek volna. Break szakterületen a fiatal korosztálynak még a 2022-es játékok elérése nem volt elvárható cél, de reménykedünk a gyors felzárkózásban ezen táncágban is”- tette hozzá az elnök.

A sportág rendkívül összetett és látványos. Különösebb szabályismeret nem kell ahhoz, hogy a néző élvezni tudja azt, amit lát. A Világjátékokon rendszerint építenek is erre a rendezők. A kolumbiai Caliban például egy bikaviadal arénában voltak a táncversenyek, Kaohshiungban, Tajvanon pedig egy MVM Dome nagyságú létesítményben, és mindenhol teltház volt.

„Sportágunk varázsa talán abban keresendő, hogy "határtalan". Életkortól függetlenül bármikor bekapcsolódhatsz abba a színes táncos közegbe, amely a sporttáncok valamennyi műfaját magába foglalja. Itt nincs olyan, hogy nem találod meg a számodra leginkább megfelelő táncstílust! Szólóban, duóban, kis- és nagyformációban, akár külön lány szólóban, vagy csapatban a standard, latin, divat, modern, akrobatikus rock and roll, karibi, disco, akrobatikus disco, break és még sorolhatnám megannyi táncstílus közül lehet választani. Óriási ernyőszervezetté váltunk, mely kivívta a nemzetközi elismertséget is. Kitűnő, nemzetközileg is elismert oktatóink, edzőink, pedagógusaink vannak, akik a világ bármely pontján meghívott előadóként megállják helyüket a szakmájukban. A magyar tánckultúra a néptánc hagyományaira épít, azonban ne feledjük el, hogy a társastáncoknak legalább olyan fontos szerepe volt nemcsak a múlt században, de napjainkban is itthon és külföldön egyaránt, amely hagyományokra bátran építhetett a táncsport is.” – mondta Zsámboki Marcell.

Megjegyezte: nem tart attól, hogy belátható időn belül teret veszít a táncsport. „A táncpaletta széles, így egy-egy sporttánc terület iránti érdeklődés csökkenés, inkább egy másik sporttánc terület iránti keresletet indít be. Sportágunkban a zenei trendek változása magával hozza az új táncstílusokat, a hagyományos standard és latin táncok pedig öt-tíz évenként szintén meg-megújulnak. Elég, ha csak a breaket említjük, amely olimpiai státuszt kapott. A Magyar TáncSport Szakszövetség a nemzetközi trendeket folyamatosan követi. Ezért szélesedett ki itthon is a sportág irányítása. A jövőben is azon dolgozunk, hogy minél szélesebb bázist építsünk a táncsportban, rangos nemzetközi versenyeket hozzunk Magyarországra, és ezáltal a négyévente megrendezendő Világjátékokon minél jobban szerepeljünk.” – jegyezte meg a hazai szövetség elnöke.