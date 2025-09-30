„Talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz” – Megtörtént az idény első edzésváltása a labdarúgó NB I-ben

Megosztás itt:

A klub honlapjának közlése szerint utódja a vasárnapi, Diósgyőr elleni hazai meccs után érkezhet.

"A keddi egyeztetést követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a vezetőedzői feladatokat a jövőben más látja el

- közölte Révész Attila sportigazgató. - Elemezve a történteket, az elmúlt időszak tapasztalatait, úgy ítéltük meg, hogy elindult egy negatív folyamat, és ezt - tanulva a legutóbbi kiesésünk alkalmával történtekből - még időben szeretnénk megállítani. Gerliczki Máténak az érdemeit elismerjük, hiszen az elmúlt időszakban is működött az edzéselméleti rész, az elemzések még az elmúlt két, vesztes mérkőzésen is jelentős különbséget mutattak a javunkra a futóteljesítmény és a sprintek számát tekintve is, viszont a futball nemcsak erről szól. Klubunkban mindig a legfontosabb szempont volt a rend, a fegyelem és a fegyelmezettség. Ezt egy picit most valami megbontotta, amire időben kell reagálnunk.

Máté talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz, de ez nem mindig kifizetődő.

Ami pedig az utódlást illeti, az eddigi szakmai stáb, vagyis Igor Bogdanovics, Dajka László, Sandro Tomic, Bodnár László és Szabó Mihály készíti fel a csapatot az útmutatásommal a Diósgyőr elleni vasárnapi hazai mérkőzésre. A végleges megoldásról azt követően döntünk."

A távozó szakember azt mondta, nagy lehetőség volt számára, hogy a Kisvárdánál tevékenykedhetett, amiért hálás.

"Rengeteget tanultam az eltöltött négy év alatt, mindamellett azt is vallom, hogy ezzel a lehetőséggel éltem, és nem visszaéltem. A megszerzett tíz pont most sem mutat rosszul, és jó alapot teremt ahhoz, hogy a csapat feljutóként elérhesse a céljait.

Továbbra is profi együttes vezetőedzőjeként képzelem el magam,

az pedig, hogy mennyire vagyok alkalmas erre, úgyis a következő állomáshelyemen derül majd ki igazán. Ha a személyes érzéseimről kell beszélni, akkor nem jött el a világvége, nem is halt meg senki, nem a karrierem végét érzem, hanem azt, hogy ez a pályafutás most fog igazán beindulni. Köszönöm a játékosok hozzáállását és beletett munkáját, és köszönöm a stábom kitartó segítségét" - fogalmazott Gerliczki Máté.

A Kisvárda Master Good az eddigi hét meccsén három győzelmet aratott, egyszer döntetlent játszott és háromszor kikapott, így tíz ponttal áll a tabella hetedik helyén. A 46 éves Gerliczki korábban segédedző volt, május végén, az élvonalbeli feljutást követően nevezték ki a vezetőedzői posztra.

Ez az első edzőváltás a labdarúgó NB I 2025/26-os idényében.

Fotó: MTI