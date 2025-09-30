Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 30. Kedd Jeromos napja
Jelenleg a TV-ben:

Komment

Következik:

Híradó 19:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

„Talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz” – Megtörtént az idény első edzésváltása a labdarúgó NB I-ben

2025. szeptember 30., kedd 17:20 | MTI
edzőváltás Kisvárda labdarúgás Gerliczki Máté

Közös megegyezéssel kedden távozott posztjáról Gerliczki Máté, a labdarúgó Fizz Ligában hetedik helyen álló Kisvárda vezetőedzője.

  • „Talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz” – Megtörtént az idény első edzésváltása a labdarúgó NB I-ben

A klub honlapjának közlése szerint utódja a vasárnapi, Diósgyőr elleni hazai meccs után érkezhet.

"A keddi egyeztetést követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a vezetőedzői feladatokat a jövőben más látja el

- közölte Révész Attila sportigazgató. - Elemezve a történteket, az elmúlt időszak tapasztalatait, úgy ítéltük meg, hogy elindult egy negatív folyamat, és ezt - tanulva a legutóbbi kiesésünk alkalmával történtekből - még időben szeretnénk megállítani. Gerliczki Máténak az érdemeit elismerjük, hiszen az elmúlt időszakban is működött az edzéselméleti rész, az elemzések még az elmúlt két, vesztes mérkőzésen is jelentős különbséget mutattak a javunkra a futóteljesítmény és a sprintek számát tekintve is, viszont a futball nemcsak erről szól. Klubunkban mindig a legfontosabb szempont volt a rend, a fegyelem és a fegyelmezettség. Ezt egy picit most valami megbontotta, amire időben kell reagálnunk.

Máté talán túlságosan is rendes volt a játékosokhoz, de ez nem mindig kifizetődő.

Ami pedig az utódlást illeti, az eddigi szakmai stáb, vagyis Igor Bogdanovics, Dajka László, Sandro Tomic, Bodnár László és Szabó Mihály készíti fel a csapatot az útmutatásommal a Diósgyőr elleni vasárnapi hazai mérkőzésre. A végleges megoldásról azt követően döntünk."

A távozó szakember azt mondta, nagy lehetőség volt számára, hogy a Kisvárdánál tevékenykedhetett, amiért hálás.

"Rengeteget tanultam az eltöltött négy év alatt, mindamellett azt is vallom, hogy ezzel a lehetőséggel éltem, és nem visszaéltem. A megszerzett tíz pont most sem mutat rosszul, és jó alapot teremt ahhoz, hogy a csapat feljutóként elérhesse a céljait.

Továbbra is profi együttes vezetőedzőjeként képzelem el magam,

az pedig, hogy mennyire vagyok alkalmas erre, úgyis a következő állomáshelyemen derül majd ki igazán. Ha a személyes érzéseimről kell beszélni, akkor nem jött el a világvége, nem is halt meg senki, nem a karrierem végét érzem, hanem azt, hogy ez a pályafutás most fog igazán beindulni. Köszönöm a játékosok hozzáállását és beletett munkáját, és köszönöm a stábom kitartó segítségét" - fogalmazott Gerliczki Máté.

A Kisvárda Master Good az eddigi hét meccsén három győzelmet aratott, egyszer döntetlent játszott és háromszor kikapott, így tíz ponttal áll a tabella hetedik helyén. A 46 éves Gerliczki korábban segédedző volt, május végén, az élvonalbeli feljutást követően nevezték ki a vezetőedzői posztra.

Ez az első edzőváltás a labdarúgó NB I 2025/26-os idényében.

Fotó: MTI

További híreink

50 éve történt a Malév 240-es járat tragédiája, egy máig megfejtetlen katasztrófa

Újabb hangfelvétel – Ezúttal Márky-Zay Péter döntötte le Magyar Péterék kártyavárát + videó

Sallai Nóra megszólalt a Borsnak: „Mindennap küzdök az emlékeimmel”

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

Figyelmeztetnek a szakértők: ez a vitamin gyorsíthatja az öregedést és rákot is okozhat

Sokkot kaptak a Kaszás Nikolett után kutatók, amikor megtudták, mit találtak a holttest mellett

Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák

Csak külön előfizetéssel nézhető Szoboszlai és Sallai BL-csatája, céltábla lett az RTL

Keretet hirdetett Marco Rossi

További híreink

Keretet hirdetett Marco Rossi

Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák
2
A "humorista", aki nem vicces: 2 év fogház is járhat a rágalmazós "mókáért" + videó
3
Elfogadhatatlan döntés Strasbourgban: az Európa Tanács elutasította az új magyar bírói jelölteket
4
A Tisza-vezér idegei felmondták a szolgálatot! Az Index lebuktatta, most a bíróságot vette célba Magyar Péter!
5
Újabb hangfelvétel – Ezúttal Márky-Zay Péter döntötte le Magyar Péterék kártyavárát + videó
6
Magyar Péter felelőtlen ígéretet tett
7
Szégyen és gyalázat – így reagált Lázár János Magyar Péterék aknamunkájára + videó
8
Háború Ukrajnában – Lezáratná a Balti-tengert Oroszország előtt Volodimir Zelenszkij + videó
9
Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó
10
Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Keretet hirdetett Marco Rossi

Keretet hirdetett Marco Rossi

Balogh Botond ismét bekerült a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely az októberben sorra kerülő, örmények és portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!