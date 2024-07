Tadej Pogacar egyszerűen verhetetlen

A pályafutása utolsó francia körversenyét teljesítő Cavendisht, aki az ötödik etap megnyerésével megszerezte 35. Tour-szakaszsikerét, ezzel a viadal legsikeresebb kerékpárosa lett ebben a tekintetben, külön megünnepelték a díjátadón. Az idei Tour de Hongrie kazincbarcikai befutóján diadalmaskodó brit sprinter felszabadultan tekerte le utolsó szakaszát, néhány nézővel is lepacsizott közben. A viadalt az összetett utolsó, 141. pozíciójában fejezte be.

