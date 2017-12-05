2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Szucsánszki csatlakozik a vb-kerethez

Hír TV

2017. december 5., kedd 13:13

Csatlakozik Szucsánszki Zita a németországi világbajnokságon szereplő magyar női kézilabda-válogatotthoz. Az átlövőként és irányítóként is bevethető játékost eredetileg tartaléknak jelölte Kim Rasmussen szövetségi kapitány, mivel sérüléséből felépülve még nem volt tökéletes állapotban. Szucsánszki a csütörtöki lengyelek elleni mérkőzésen léphet pályára. Szucsánszki becserélésének hivatalos bejelentésére a lecserélt játékos megjelölésével a szabályok szerint legkésőbb mérkőzésnapokon reggel 9 óráig van lehetőség.

A magyar együttes eddig mindkét mérkőzését elveszítette Norvégiával, valamint Svédországgal szemben. A következő meccs ma 14 órától Argentína ellen lesz.

A magyar válogatott kerete:
Kapusok: Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Janurik Kinga (Érd)
Jobbszélsők: Bódi Bernadett (Győri Audi ETO), Lukács Viktória (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Jobbátlövők: Háfra Noémi (FTC-Rail Cargo Hungaria), Kovács Anna (Dunaújvárosi KKA)
Irányítók: Görbicz Anita (Győri Audi ETO), Kovacsics Anikó (FTC-Rail Cargo Hungaria), Tóth Gabriella (Érd)
Beállók: Kisfaludy Anett (Érd), Mayer Szabina (Alba Fehérvár KC), Mészáros Rea (FTC-Rail Cargo Hungaria)
Balátlövők: Klivinyi Kinga (Érd), Szekeres Klára (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szöllősi-Zácsik Szandra (Budaörs)
Balszélső: Schatzl Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)

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kézilabdavilágbajnokságSzucsánszki Zita

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