Sztojan Ivkovics: Nem kell megijedni

Hétfőn megkezdte a felkészülést a Hollandia és Olaszország elleni világbajnoki selejtezőkre a magyar kosárlabda-válogatott. A keret a hollandok előtti mérkőzés előtt négy nappal válik teljessé: szeptember 9-én a Japánban játszó Allen Rosco is csatlakozik a csapathoz. A következő napokban – így a szerbek elleni szeptember 8-i felkészülési meccsen is – a fiataloké lesz a főszerep.

„Megyünk még ki Szerbiába, az is egy nagyon kemény mérkőzés lesz. Még egy kicsit foghíjas csapattal játszunk majd ott, utána fognak csatlakozni a külföldön játszó játékosok. Úgy érzem, hogy Hollandiában reális esélyünk is lehet a győzelemre, mindent bele fogunk adni. Utána az olaszokkal játszunk itthon, ami egy keményebb diónak ígérkezik, bízom benne, hogy a hazai közönség előtt azért jó mérkőzést fogunk játszani velük” – mondta Juhos Levente, a válogatott játékosa.

„Nem kell megijedni az ellenfelektől” – ezt már Sztojan Ivkovics szövetségi kapitány mondta az edzés utáni sajtótájékoztatón. Előrelépést vár a válogatottól – az Európa-bajnoki 16. hely után a legjobb 12 európai csapat közé kerülés s hosszútávú cél.

„Valahol mindenki egyforma eséllyel indul. Az olaszok és a litvánok előttünk vannak a többi négy csapat azonos szinten áll. Papíron a horvátok is előbb vannak, mint mi, de ők ugyanúgy állnak, úgyhogy nem kell megijedni” – fogalmazott.

A továbbjutás mellett a jövő csapatának építése legalább olyan fontos a válogatottnál. „A megfelelő időpontban mindenki itt lesz. A külföldön játszó játékosoktól a Magyarországon játszó játékosokig, mindenki. Öröm az, hogy ez a mostani időszak arról is szólhat, hogy a szövetségi kapitány be tudta hívni a fiatalokat. 18-20 éves fiatalemberek is itt vannak a válogatott keretben. Azt gondolom, hogy fontos dolog, mert mondtuk tavaly az Európa-bajnoki felkészülésnél, hogy el kell indulnunk egy fiatalítási vonalon” – nyilatkozta Szalay Ferenc, a Magyar Kosárlabda Szövetség elnöke.

Sztojan Ivkovic szövetségi kapitány továbbra sem számíthat Hanga Ádámra, a Barcelona sztárjára, aki júniusban térdműtéten esett át. A keretnek tagja viszont a tavalyi Európa-bajnokságon remekül játszó Perl Zoltán, Keller Ákos és Vojvoda Dávid is.