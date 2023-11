Sztankovics alaposan kiakadt Lisztes Krisztián miatt

Megosztás itt:

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a Vidi egyáltalán nem megszeppenve érkezett a Groupama Arénába, és bár a Ferencváros birtokolta többet a labdát, több helyzetet is kidolgozott, a vendégek egyenrangú félnek bizonyultak. Jól álltak a lábukon, a kontráikban olykor bennük rejlett a veszély, és a bajnoki címvédő erejéből csak egy lesből esett gólra futotta, a játékvezető a VAR segítségével nem adta meg Pesics találatát. A Fehérvár fegyelmezetten védekezett, higgadtan futballozott, és a 67. percben ennek meg is lett a jutalma: Kalmár kicsit jobbról, a hazai térfél közepéről adott be szabadrúgásból, Szabó Levente a kapunak háttal fejjel belecsúsztatott a labdába, amely szép ívben kötött ki a jobb felső sarokban, Dibusz nem érhette el – 0-1.

Érthetően a házigazdák nagy erőfeszítéseket tettek az egyenlítés érdekében, de sehogy sem találták a fehérvári védelem elleni ellenszert. Közben a szünetben becserélt Lisztes Krisztián elrontott néhány kulcspasszt, amin Dejan Sztankovics annyira kiakadt az oldalvonal mellett, hogy dühösen kiabált, és úgy tűnt, lehozza a fiatal csatárt, azaz lecseréli a cserét, de végül meggondolta magát. Az utolsó percekben a Ferencváros teljesen beszorította a kapuja elé a Vidit, de ez sem segített: a Fehérvár története során először tudott nyerni a Groupama Arénában, és feljött a negyedik helyre a dobogón, a Fradi pedig felkínálta a lehetőséget a Paksnak, amely esetleges debreceni sikerével az élre állhatott.

Borítókép: Dejan Sztankovics, fotó: Szabó Miklós (Nemzeti Sport)