Szoros mérkőzésen győzött a Ferencváros

A fővárosiak mind a négy felkészülési mérkőzésüket megnyerték nyáron, a fürediek mérlege két siker és négy vereség volt, ennek ellenére a hazaiak kezdtek jobban, olyannyira, hogy 12-9-es vezetésüknél az FTC-nek időt kellett kérnie. Az előző idényben bronzérmes vendégek csakhamar egyenlítettek, majd a szünet előtt 17-16-nál a meccs során először előnyben voltak, és mivel az első félidőt egy 5-0-s sorozattal zárták, 19-16-ra vezettek harminc percet követően.

A Ferencvárosnak kilenccel több kapura lövése volt, a Balatonfüred pedig kétszer annyi technikai hibát követett el, mint ellenfele (8-4).

Amilyen rosszul zárták a házigazdák az első félidőt, olyan jól kezdték a másodikat, alig több mint három perc alatt egyenlítettek. Az FTC létszámfölényes támadójátékkal próbálkozott, de nem tudott ellépni, sőt, Borbély Ádám kapusbravúrjaira volt szüksége, hogy ne kerüljön hátrányba.

A hajrában a vendégek nyáron igazolt válogatott jobbszélsője, Tóth Péter megsérült, csapata azonban úgy győzött egyik riválisa otthonában, hogy a második félidőben egyszer sem volt hátrányban.

Lékai Máté kilenc, Nagy Bence és Ancsin Gábor öt-öt góllal, Borbély Ádám tíz védéssel járult hozzá a sikerhez. A füredieknél Tim Rozman hétszer, Varga Márton hatszor talált be, Deményi Xavér szintén tíz védéssel zárt. A meccs végére a kapura lövések (52-52) és a technikai hibák (10-9) száma is kiegyenlítődött.

Balatonfüredi KSE - FTC-Green Collect 35-36 (16-19)

Szigetszentmiklósi KSK - OTP Bank-Pick Szeged 17.00

