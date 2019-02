Szoros meccsen kapott ki Babos Tímea

CSALÁDBARÁT MODELLT KELL ÉPÍTENI A MAGYAR GAZDASÁGBAN MONDTA ORBÁN VIKTOR SZERDÁN AZ MKIK GAZDASÁGI ÉVNYITÓJÁN. A MINISZTERELNÖK EGYETÉRT AZZAL A JEGYBANKI TERVVEL, MISZERINT TOVÁBBRA IS 3% ALATT KELL TARTANI A DEFICITET. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG EGY TÍZMILLIÓS KÖZÖSSÉG MARAD, ÉS NEM FOGNAK IDE IDEGEN MUNKAERÕT BETELEPÍTENI. KORMÁNYFÕ: MAGYAR MODELLT KELL LÉTREHOZNI A GAZDASÁGI KIHÍVÁSOKRA, ÉS NEM ENGEDHETÕ MEG KILENGÉS A PÉNZÜGYEK TEKINTETÉBEN. 330 PONTBÓL ÁLLÓ VERSENYKÉPESSÉGI PROGRAMOT TESZ KÖZZÉ A MAGYAR NEMZETI BANK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: A DÉL-KOREAI SK INNOVATION MÁRCIUSBAN INDULÓ, 239 MRD FT ÉRTÉKÛ BERUHÁZÁSA EZER ÚJ MUNKAHELYET TEREMT KOMÁROMBAN. KDFSZ: KIVONULÁSSAL FENYEGET A SPAR MAGYAR NEMZET. A KÖZELJÖVÕBEN ONLINE INTÉZHETÕVÉ VÁLIK A TÖBBI KÖZT, AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁS IS KÖZÖLTE A KLIK. A KERESKEDELEM TÖBB MINT 6 SZÁZALÉKA BONYOLÓDIK A VILÁGHÁLÓN MAGYARORSZÁGON NÉPSZAVA. TOROCZKAI LÁSZLÓ PÁRTELNÖK VEZETI A MI HAZÁNK MOZGALOM EP-LISTÁJÁT, A MÁSODIK HELYRE DÚRÓ DÓRA ELNÖKHELYETTES KERÜL. LEMOND PARLAMENTI MANDÁTUMÁRÓL A JOBBIKBÓL KEDDEN KILÉPETT HEGEDÛS LÓRÁNTNÉ. HIDVÉGHI BALÁZS FIDESZ-SZÓVIVÕ: DOBREV KLÁRA SZEMREBBENÉS NÉLKÜL MEGSZAVAZNÁ AZ ÖSSZES BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI JAVASLATOT. FEHÉRHÁZ: NEM JUTOTT MEGÁLLAPODÁSRA DONALD TRUMP KIM DZSONG UN CSÚCSTALÁLKOZÓJUK MÁSODIK NAPJÁN, A TALÁLKOZÓK A JÖVÕBEN FOLYTATÓDNAK. NAGYSZABÁSÚ HADGYAKORLATOT KEZDETT A TÖRÖK HADITENGERÉSZET A FEKETE-, AZ ÉGEI- ÉS A FÖLDKÖZI-TENGEREN, SZERDÁN. OROSZ NEMZETI ÛRKÖZPONT LÉTREHOZÁSÁT RENDELTE EL VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK. AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSA SZERDÁN EGYHANGÚLAG ELFOGADOTT HATÁROZATBAN SZÓLÍTOTT FEL MINDEN AFRIKAI HÁBORÚ 2020-IG TÖRTÉNÕ BEFEJEZÉSÉRE. LELÕTT KÉT INDIAI HARCI REPÜLÕGÉPET A PAKISZTÁNI LÉGIERÕ SZERDÁN, KÉT INDIAI PILÓTÁT ELFOGTAK, TÖBBEN MEGHALTAK. TÛZ ÜTÖTT KI SZERDÁN KAIRÓ FÕPÁLYAUDVARÁN, LEGKEVESEBB 25 EMBER MEGHALT, 50 MEGSÉRÜLT. A KAIRÓI FÕPÁLYAUDVARON TÖRTÉNT KATASZTRÓFA UTÁN LEMONDOTT AZ EGYIPTOMI KÖZLEKEDÉSI MINISZTER. BARÁTJÁNAK NEVEZTE KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕT DONALD TRUMP TWITTER-ÜZENETÉBEN SZERDÁN. SEMMISNEK MONDTA KI A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT KIHIRDETÉSÉT AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ. A FEGYVERVÁSÁRLÁSHOZ SZÜKSÉGES ELLENÕRZÉSEK KISZÉLESÍTÉSÉRÕL FOGADOTT EL TÖRVÉNYTERVEZETET AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZ. ANTWERPENBEN A FIATAL GYEREKEK MINDÖSSZE NEGYEDE BELGA SZÁRMAZÁSÚ, A TÖBBI BEVÁNDORLÓ HÁTTÉRREL RENDELKEZIK ÍRJA A BREITBART. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK SZERINT "ELJÖTT AZ IDÕ", HOGY A BRIT VEZETÕK ELDÖNTSÉK, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG HOGYAN KÍVÁN KILÉPNI AZ EURÓPAI UNIÓBÓL. THERESA MAY: AZ EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGAI MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉN IS GARANTÁLTAK. ELUTASÍTOTTA SZERDÁN A LONDONI ALSÓHÁZ A MUNKÁSPÁRT INDÍTVÁNYÁT, AMELY VÁMUNIÓS VISZONYRENDSZER FENNTARTÁSÁT ÍRTA VOLNA ELÕ A BREXIT UTÁN IS. A BRIT MUNKÁSPÁRT TÁMOGATNA EGY ÚJABB NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL. UNICEF: EGY SZÍRIAI MENEKÜLTTÁBORBAN AZ IDÉN 12 GYEREK HALT MEG A ROSSZ KÖRÜLMÉNYEK MIATT. KATASZTRÓFAVÉDELEM: LEÉGETT EGY KÕBÁNYAI FÉMFELDOLGOZÓ ÜZEM TETÕSZERKEZETE, A TÛZBEN NEM SÉRÜLT MEG SENKI. MÁRCIUS 5-ÉN TEMETIK TANDORI DEZSÕ KOSSUTH- ÉS JÓZSEF ATTILA DÍJAS ÍRÓT A FIUMEI ÚTI NEMZETI SÍRKERT RAVATALOZÓJÁBAN. EMBERÖLÉS GYANÚJA MIATT EGY HÓNAPRA ELRENDELTE A KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG EGY 64 ÉVES KECSKEMÉTI FÉRFI LETARTÓZTATÁSÁT. KÉT BALESET TÖRTÉNT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN BAGNÁL SZERDA DÉLUTÁN, 7-EN MEGSÉRÜLTEK. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT NYÍREGYHÁZÁN A FÉNYES UTCA ÉS A CIFRASOR KERESZTEZÕDÉSÉBEN, EGY EMBER SÚLYOSAN, KETTEN KÖNNYEBBEN MEGSÉRÜLTEK.