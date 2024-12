Szoboszlaiék emberhátrányban játszottak döntetlent

Újabb fordulat a Till Tamás-ügyben: a rácsok mögött már tagad a feltételezett gyilkos + videó

Letartóztatta a bíróság Till Tamás gyilkosát - közölte a Kecskeméti Törvényszék szóvivője. Sárközi Szabolcs hangsúlyozta: A döntés nem végleges, mert férfi és a védő is fellebbezést jelentettek be, ugyanis gyanúsított most éppen tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el.