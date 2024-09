Szoboszlai: Voltunk már gödörben, de akkor sem ingott meg a játékosok bizalma a főnök felé

"A pofontól még ég az arcunk, de túl kell lépni a németországi 5-0-s vereségen, hogy ne égő arccal lépjünk pályára. Most kell tökösnek lenni" - jelentette ki a hétfői sajtótájékoztatón a 60. születésnapját ünneplő szakvezető, aki kifejtette, a 2021-es Európa-bajnokság után is hullámvölgybe került a nemzeti együttes, amikor 4-0-ra kikapott Angliától, de akkor is sikerült felállni a padlóról.

