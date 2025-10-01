Arne Slot megszólalt a tizenegyesről és Szoboszlairól

Megosztás itt:

"Néha az ellenfél ravaszabb, mint mi. Nem tudom Domot hibáztatni azért a szituációért. Egy 20 százalékos büntetőesélyből csinált a csatáruk egy százszázalékosat.

El kell ismerni, nagyon ravasz volt"

- mondta a holland szakember a Bajnokok Ligája második fordulójának kedd esti mérkőzése után, melynek a 16. percében Burak Yilmaz tört be a Liverpool 16-osának jobb oldalán, csinált egy cselt a lendületből érkező Szoboszlaival szemben, akinek a visszalendülő keze arcon találta őt, mire a török csatár azonnal az állához kapott, és elterült a földön.

Slot arról is beszélt, hogy az eredmény miatt csalódott, de tanítványai sokkal jobban játszottak, mint szombaton a Crytal Palace vendégeként elbukott bajnokin, és nincsenek messze a tavalyi szezonban mutatott formájuktól.

"Az első félidőben mutatott játékunk tetszett. Az, ahogy uraltuk a játékot, ahogy kedvező lehetőségeket teremtettünk a támadóinknak. A második játékrészben már sokkal kevesebbet nyújtottunk, ám ennek az egyik oka az volt, hogy rengeteget állt a játék, nem volt folyamatos futball" - elemezte a találkozót a holland szakember.

"A Galatasaray otthonában nehéz játszani, ahogy a Crystal Palace stadionjában is, most pedig megyünk majd a Chelsea-hez egy újabb nehéz meccsre."

Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya a találkozót követően azt mondta, hogy a "buta" hibákat ki kell küszöbölni a jövőben.

"Utálok veszíteni, viszont nincs ok a pánikra, de egyértelműen javulnunk kell" - jelentette ki a holland klasszis, aki szerint pozitívum, hogy a Crystal Palace otthonában elveszített hétvégi angol bajnokin mutatottnál jobban játszott a csapat.

"Akarat szempontjából nagyot léptünk előre, rengeteget dolgoztunk, ami ugyanakkor nem volt túl nehéz, mert a hétvégén nagyon rosszak voltunk.

Az a feladat, hogy a helyzeteinket gólra váltsuk, ne adjunk az ellenfélnek büntetőt, és ne kövessünk el ostoba hibákat. Tovább kell dolgoznunk, és egységesnek kell maradnunk, erre kell koncentrálnunk."

A meccsen a Liverpool sérülés miatt elveszítette kapusát, Alissont, aki nem játszhat majd a Chelsea ellen, ráadásul Hugo Ekitikét is le kellett cserélni.

A mérkőzésen Szoboszlai és Kerkez Milos végig pályán volt, míg a törökök magyar válogatott támadója, Sallai Roland a 72. percben állt be csereként.

Fotó: Szoboszlai Dominik, a Liverpool (b) és Victor Osimhen, a Galatasaray játékosa a labdarúgó Bajnokok alapszakasza második fordulójának Galatasaray-Liverpool mérkőzésén Isztambulban 2025. szeptember 30-án. MTI/EPA/Erdem Sahin