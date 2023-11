Szoboszlai lefagyott, pedig végre ő is táncba megy + video

Megosztás itt:

Szoboszlai Dominik nagyon akart, de nem játszott igazán jól. A magyar vezetőgól előtt ugyan mesterien tekerte szabadrúgásból Ádám Martin fejére a labdát – avagy a mackótermetű középcsatár kérte arra, csak rúgja középre a labdát, ő majd beleteszi a fejét –, de aztán a bolgár egyenlítésnél ő sem állt a helyzet magaslatán, kicsit esetlen mozdulattal próbált meg szerelni. Nem jöttek be a cselei, majd a második félidőben ugyan volt két ígéretes szabadrúgása, de az egyiket védte a bolgár kapus, Naumov, a másik pedig fölé ment. Szoboszlai a társakkal együtt durván a hatvanadik perc után látványosan visszavett, érezhető volt, hogy ha addig nem sikerült gólt szerezni, ezután már a mieink nem is nagyon akartak, jött a B terv, elég a döntetlen is.

Aztán a bolgárok második találata új helyzetet teremtett. A hosszabbítással együtt is csupán bő negyedóra volt hátra, Szoboszlai mégis tudott újítani. Bátran vállalkozott, az egyik alkalommal Kalmár indításából remekül indult be, már-már gólt kiáltottunk, de Naumov védett. Szoboszlai eztán sem adta fel, próbálkozott tovább, ment előre, szabadrúgást harcolt ki.

S a legutolsó lehetőség meghozta a gyümölcsét. Ő ívelte középre a labdát, nagyon jó helyre, élesen, Szalai Attilát kereste, a bolgárok is érezték a veszélyt, Petkov ezért ugrott fel. Nem mázlis öngól volt ez, inkább afféle pánikreakció a bolgároktól.

Szoboszlai nem merte elhinni, hogy egyenlítettünk

Ami ezután történt, az igazán érdekes. A magyar válogatott pályán lévő játékosai kifelé, a cserék befelé kezdtek rohanni. Csak Szoboszlai nem moccant. Lefagyott. Később elmesélte ennek az okát, miként az Origó videóján látható. Nem tudta, mi jöhet még. Esetleg lest ítél a játékvezető vagy szabálytalanságot látott, s persze hirtelen kiütközött rajta a fáradtság is. Szoboszlai nem akarta elhinni, hogy sikerült egyenlíteni, és a magyar válogatott kijutott az Európa-bajnokságra.

Sérülés miatt lemaradt az előző Európa-bajnokságról

Neki ez különösen nagy pillanat volt. Emlékezhetünk, Szoboszlai három éve főszerepet játszott Izland legyőzésében, az akkori kijutásban is. A részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon azonban nem vehetett részt. A télen Salzburgból az RB Leipzighez igazolt, és hamar lesérült, helyesebben elviselhetetlenné vált a már régóta meglévő panasza, a szeméremcsont-gyulladás. Fél éven át kezelték. A többiekkel kiutazott ugyan a válogatott ausztriai edzőtáborába, de ott már csak a bejelentés volt hátra: nem épül fel a rajtig, nincs olyan állapotban, hogy játsszon az Eb-n.

Hatalmas élményről maradt le. Éppen ezért benne dupla bizonyítási vágy égett. Talán nem ilyen végkifejletről, nem öngóllal kivívott továbbjutásról álmodott, ezért formálta nehezen a szavait azon melegében.

A helyzet, ami nem úgy végződött, mint Izland ellen

– Ahogy megkaptam a labdát, egyből az Izland elleni meccs jutott eszembe a zicceremnél, de az akció vége nem ugyanaz lett – beszélt először a nagy helyzetéről, majd a meccs egészéről szólva kissé kritikusan így folytatta:

– Ha őszintén kellene beszélnem a meccsről, akkor nem jönnék ki jól belőle. De a pozitív dogokat elraktározom, örülök, hogy kint vagyunk az Eb-n. Jobb, ha csöndben maradok. Ettől függetlenül büszke vagyok arra, ahogy végződött. Nagyon örülök, hogy nem kell play-off meccset játszani.

Később a vegyes zónában már tudott mosolyogni, aztán a szurkolókkal már ő is ünnepelt.

A magyar válogatott és Szoboszlai Dominik is túl van a nehezén. A Bundesligában is elismert három játékosunk, Willi Orbán, Sallai Roland, Schäfer András mellett sérülés miatt Fiola Attila és Varga Barnabás sem lehetett ott Szófiában. Ismerjük el, ennyi kulcsember hiányát nem viseli el a magyar válogatott. Jövő nyáron, reméljük, mindenki egészséges lesz. A legjobb felállásban a magyar válogatottnak már senkitől sem kell tartania, miként azt 2021-ben, majd utána a Nemzetek Ligájában is megmutatta.

Magyar Nemzet