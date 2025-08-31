Keresés

Sport

Szoboszlai káprázatos góljával nyert a Liverpool az ágyúsok ellen + videó

2025. augusztus 31., vasárnap 19:27 | MTI

A magyar játékos elképesztő szabadrúgásának köszönhetően a Liverpool 1–0-ra legyőzte az Arsenalt a csúcstalálkozón.

  • Szoboszlai káprázatos góljával nyert a Liverpool az ágyúsok ellen + videó

A találatról készült videó ide kattintva tekinthető meg.

Volodimir Zelenszkij: Oroszországra újabb csapásokat fogunk mérni

 Oroszország területe elleni újabb mélységi csapásokat is kilátásba helyezett vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, válaszul a szombat éjszakai orosz dróntámadásokra, amelyek miatt csaknem 60 ezer háztartás maradt áram nélkül Észak- -és Dél-Ukrajnában.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Holland Nagydíj - Piastri nyert, Norris kiesett

 Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Holland Nagydíjat Zandvoortban, és ezzel 34 pontra növelte az előnyét az összetettben csapattársával, a futamot műszaki hiba miatt feladni kényszerült brit Lando Norrisszal szemben.
