Szoboszlai: Ezt a sztárjátékos sztorit engedjük el + videó

Aligha túlozunk, ha azt mondjuk: a fél ország Szoboszlai Dominik lába előtt hever. A Montenegró elleni Eb-selejtezőn olyan gólt rúgott, amit majd évtizedek múltán is emlegetnek, akik látták. A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya élvezi a sikert, a népszerűséget, de az nem szállt a fejébe. Együtt ünnepelt a szurkolókkal, és szerényen a csapattársainak mond köszönetet a gólokért, merthogy nélkülük nem lőhette volna egyiket sem. Neki a csapat a fontos.

Szoboszlai azt is elhárította, amikor világklasszis szintű teljesítményként jellemezték a Montenegró ellen mutatott alakítását, csupán annyit jegyzett meg, hozzátette a magáét a csapat teljesítményéhez, amikor pedig sztárnak bélyegezték, még határozottabban vágott vissza: Ezt a sztárjátékos sztorit engedjük el – reagált határozottan, majd magyarázatként hozzátette:

Ugyanolyan játékosa vagyok a válogatottnak, mint az összes többi. Igen, a Liverpoolban focizom, amire nagyon büszke vagyok, de megdolgoztam érte. Azt szeretném, ha ugyanúgy viszonyulnának hozzám, mint a többi játékoshoz.

Szoboszlai szeretne példaképpé válni

Szoboszlai arról is beszélt a találkozót követő sajtótájékoztatón, hogy neki is voltak példaképei, és ő is szeretné példaképpé válni.

Úgy néz ki, jó úton haladok – állapította meg tárgyilagosan, de úgy gondolja, még sokat kell tanulnia, fejlődnie. Ugyanakkor nem is álszerény, tudja, mire képes, és ha száz százalékot nyújt, akkor ez jön ki belőle.

Visszatérően hangsúlyozta, neki a csapat az igazán fontos.

Ugyanúgy örülök a csapatnak, mint a két gólomnak

– így zárta le a kérdést.

