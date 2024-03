Szoboszlai Dominik szavaiból érződik: ő játszani szeretne

– Visszatértem, nincs fájdalmam, remélem, így is marad – szögezte le Szoboszlai Dominik. – A visszatérés azonban sosem könnyű, játékosként néha nehéz megérteni, hogy miért csak tizenöt vagy éppen harminc perc jut, amikor egyébként több időre is késznek érzem magamat. De fontos, hogy vigyázzunk a testünkre.

