Szoboszlai Dominik: örülök, hogy boldogok az emberek + videó

"Ezt nem lehet szavakba önteni. Őszinte legyek, kevés alkalommal éreztem ilyet, amit most, hogy tényleg mindenkit mosolyogva lehet látni, és tudnak az emberek örülni a mi sikereinknek, ami egyben az ő sikerük is, mert nélkülük ugyanúgy nem mennék semmire.

Büszke vagyok az egész csapatra, büszke vagyok a szurkolókra, és tényleg amit mondtam: ez csak egy kezdet

– mondta a válogatott csapatkapitánya; hozzátéve, hogy a jövő nyári Európa-bajnokságon mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy ez nagyon sokáig tartó sorozat legyen.

Bulgária ellen a hajrában Szoboszlai Dominiknak volt egy ziccere, de a kapus akkor védeni tudott, a Liverpool magyar sztárja ugyanakkor reméli, hogy a Montenegró ellen szerzett két góljával sikerült azt jóvá tennie.

"A bolgár meccset elfelejtettem abban a pillanatban, ahogy lefújták. Mindig csak azt veszem ki belőle, hogy miből lehet tanulni. Igen, volt egy helyzetem és igen, sajnos elszalasztottam, de ugyanúgy ember vagyok, ahogy mindenki más, szóval én is hibázom és nagyon mérges is voltam magamra; sőt még vagyok is, de remélem ezt ki tudtam javítani. Én nagyon magas elvárásokat teszek magam elé, minden mérkőzésre úgy megyek ki, hogy meg szeretném mutatni, hogy miért is én lettem a csapatkapitány. Tudom, hogy mit tudok, és ezt szeretném minden egyes alkalommal kihozni magamból, de ahogy már sokszor is elmondtam, nekem mindig is a csapat lesz az első, teljesen mindegy hol játszom, vagy mit csinálok, a mai két gólomat sem tudtam volna megrúgni nélkülük."

FOTÓ: CSUDAI SÁNDOR - ORIGO