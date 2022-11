Szoboszlai Dominik: Ez már nem álom, hanem a valóság – exkluzív

Megosztás itt:

– A napokban 35 millió euróra nőtt a piaci értéke a Transfermarkt.de oldal szerint. Jelent ez bármit önnek?

– Sok pénzt – vágta rá Szoboszlai Dominik.

– Ennyi?

– Nem szoktam figyelni az értékeket, de amikor láttam a hírt, megnéztem, hogy kit mennyire tartanak jelenleg. A 35 millió euró egyfajta elismerés, jó érzés a legdrágább magyarnak, a Bundesligában pedig a huszonkettedik játékosnak lenni. De ez csak múló állapot, és nem szeretnék itt megállni.

– Két éve interjút készítettünk a Transfermarkt értékbecslésért felelős vezetőjével, aki azt mondta lapunknak, hogy egy nap 75 millió euróra is nőhet az értéke. Van hasonló célja?

– Nincs, vagyis csak annyi, hogy minél drágább szeretnék lenni. A céljaimat inkább szakmai alapon tűzöm ki magam elé.

Szoboszlai Lipcséről: Lehetett volna jobb is, de…

– Már öt éve annak, hogy felkerült a világ legtehetségesebb 2000-es születésű labdarúgóinak a listájára többek közt Jadon Sancho, Vinícius Júnior és Alphonso Davies mellett. 22 évesen ott tart, ahol akkoriban tervezte?

– Amikor 17 voltam, nem gondolkodtam azon, hogy mi lesz velem 22 évesen. Minden lépésem fel van építve, a döntéseket a menedzseremmel és az édesapámmal együtt hozzuk meg, semmit sem szeretnék elsietni.

Amit eddig elértem, arról kiskoromban csak álmodoztam, de mivel ez már nem álom, hanem a valóság, mindent ki akarok hozni belőle, ami csak lehetséges.

– Lassan két éve lesz, hogy az RB Leipzig bejelentette a szerződtetését. Mennyire elégedett azzal, amit eddig Németországban nyújtott?

– Az első fél évben sérült voltam, nem játszottam egy percet sem, utána pedig kellett egy-két hónap, mire játékba lendültem. Jesse Marsch vezetésével néha többet, néha kevesebbet játszottam, aztán jött egy edző, aki nem számolt velem annyira, amivel egyébként semmi gond, mert minden edzőnek el kell döntenie, hogy kikben bízik. Úgy gondolom, hogy akkor is mindent megtettem a csapatért, gólokat lőttem, gólpasszokat adtam. Most pedig amióta Marco Rose irányít, eddig mindig kezdő voltam. Azt mondom, hogy lehetett volna jobb is ez a két év, de soha ne legyen rosszabb.

– A játék kedvéért számszerűsítsük ezt egy tízes skálán.

– Nehéz, mert attól függ, hogy mit nézünk: a góljaimat, a gólpasszaimat, a játékperceimet… Ha az érzéseimre hagyatkozom, hetes-nyolcast adnék rá.

– A Freiburg ellen a mezőny egyik legjobbja volt szerdán, és minden tétmeccset figyelembe véve az idénybeli 12. gólpasszát osztotta ki. Ezzel a topligás játékosokat tekintve holtversenyben a negyedik helyen áll Neymarral, csak Lionel Messi és Kevin De Bruyne előzi meg. Mit szól hozzá?

– Őszintén szólva nem is tudnék róla, ha nem cikkeznek erről, mert csak magamra figyelek, nem nézegetem mások teljesítményét. Jó érzés, amikor ilyen nevekkel együtt emlegetnek, és fontos, hogy tudom kezelni a helyzetet. Gólt például csak kettőt lőttem eddig, a Celtic elleni BL-meccsen lehetett volna a harmadik, de azt nem adták meg. Szeretem kiszolgálni a társaimat, az ugyanolyan jó érzés, mintha én találok be, nekem viszont mindkét mutató fontos, minél többre vágyom.

– Marco Rose vezetőedző volt az, aki még Salzburgban nagyobb fegyelemre intette, most pedig a jelek szerint bízik önben. Milyen a kapcsolatuk?

– Amikor kinevezték, kicsit féltem az első találkozástól, tartottam tőle, hogy még mindig annak a laza gyereknek a képe él benne rólam, aki voltam. De az első pillanattól azt éreztem, hogy bízik bennem, és ezt minden tudásommal igyekszem meghálálni neki. Korábban is mondtam már, hogy nem tartanék itt nélküle, sokat jelentett, hogy annak idején rám pirított. Tőle sem kapok ajándékba semmit, minden edzésen és meccsen keményen dolgozom a bizalmáért.

– Voltak rosszabb időszakai is Lipcsében. Ilyenkor ki segít önnek?

– Nem sok embert engedek közel magamhoz annyira, hogy az érzéseimről beszéljek. A családom, a menedzserem, a barátnőm és néhány barátom tartozik ebbe a szűk körbe, de van, amit még velük sem osztok meg, mert jobb szeretem magamban rendezni a gondolataimat. Bármilyen nehéz is megélni futballistaként, ha nem kapok annyi lehetőséget, amennyit szeretnék, a tanulság mindig ugyanaz: csak magamra kell figyelni és leszegett fejjel dolgozni.

– Mi az álma, amit öt éven belül valóra váltana?

– Tizenhat évesen azt mondtam, hogy meg akarom nyerni a Bajnokok Ligáját. Most már nem szeretek ennyire elébe menni a dolgoknak, de az a cél, hogy Európa top három-öt csapatának valamelyikében játsszak.

– Régi salzburgi barátja, Erling Haaland már ott van, és ontja a gólokat a Manchester Cityben, ráadásul velük találkoznak majd a BL-nyolcaddöntőben. Tartják a kapcsolatot?

– Általában minden héten beszélünk, de kéthetente biztos. A sorsolás után is egyből írtunk egymásnak. Nyilván nem olyan szoros már a kapcsolat, mint Salzburgban, ahol mindennap együtt voltunk, de a barátság nem múlt el. A sorsolás előtt tartottam a Citytől, de Erling miatt örülök, hogy velük játszunk. Ha már így alakult, jussunk tovább!

– Jövő héten csatlakozik a magyar válogatotthoz, amely Szalai Ádám búcsúja után új csapatkapitányt keres, és sokak szerint ön is esélyes lehet a posztra. Mit gondol, 22 évesen készen állna rá?

– Teljesen mindegy, hogy hány éves az ember, mert ha a szövetségi kapitány felkér valakit, hogy legyen a válogatott csapatkapitánya, arra szerintem nem szabad nemet mondani. Marco Rossinak kell eldöntenie, hogy kiben bízik meg ennyire. A magam részéről 22 évesen nem tartom magam rutinosnak, de talán többet éltem már át, mint az a koromból fakadna. Ha a főnök rám gondol, fel szeretném venni a kesztyűt, hogy minden szempontból méltó legyek a szerepre.

Mi Szoboszlai Dominik véleménye Dzsudzsákról?

– Görögország ellen búcsúzik a válogatottól Dzsudzsák Balázs. Mi jut eszébe róla?

– Tizenhat voltam, amikor először a válogatottal készültem, és rengeteget segített nekem. Nem volt egyszerű a karrierje, mert éveken át ő volt a középpontban, sokszor ő volt a céltábla is, és ez nem könnyű, átérzem a helyzetét. A legtöbben csak a hírnevet meg a pénzt látják, de a munkát nem, ami mögötte van. Én szeretem Bazsit, mint játékost és mint embert egyaránt. Akárki akármit mond, megérdemli ezt a búcsút.

– Az első válogatott gólját azután lőtte Szlovákia ellen, hogy Dzsudzsák átengedte önnek a szabadrúgást. Ha lesz megfelelő alkalom, tesz hasonló gesztust neki a görögök ellen?

– A válogatottban mindig megbeszéljük egymás között, hogy ki végzi el a pontrúgásokat. Ha rajtam múlik, és lesz jó szabadrúgás vagy tizenegyes, azt ő rúgja majd, ennyit elárulhatok.

Szoboszlai elkapná a Bayern Münchent is

– A katari vb miatt az átlagosnál hosszabb téli pihenője lesz. Mit tervez?

– Elutazom kikapcsolódni a barátnőmmel, aztán a haverjaimmal, a karácsonyt pedig otthon töltöm családi körben. December 3-ig egyébként még edzések vannak, és a vb-t is követem majd, mert sok ismerős játszik, a lipcsei csapattársakon kívül például az egyik legközelebbi barátom, Karim Adeyemi is bekerült a német keretbe Dortmundból. A lényeg, hogy mindenki egészségesen térjen haza.

– És utána?

– Ha az idei utolsó bajnokin, szombaton megverjük a Werder Brement, akkor biztos BL-helyen várjuk a tavaszi folytatást, ideális esetben másodikként, és jövőre az éllovas Bayern München ellen kezdünk. Ahogy most ránézek a csapatra, még mindig a bajnoki cím lebeg a szemem előtt, de azért még sokat kell tenni.

Borítókép: Szoboszlai Dominik a Freiburg elleni német bajnokin november 9-én (Fotó: MTI/EPA/Filip Singer)

Az eredeti interjú ITT olvasható.

Magyar Nemzet