Szoboszlai Dominik: Ennek alap dolognak kellene lennie + videó

Szoboszlai Dominik két góllal járult hozzá a magyar válogatott vasárnapi, Montenegró elleni 3-1-es győzelméhez, amellyel biztossá vált, hogy Marco Rossi csapata veretlenül a selejtezőcsoportja élén végzett, így a második kalapból várhatja a 2024-es Európa-bajnokság december 2-i sorsolását. A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik a felelősségteljes pozícióhoz méltón nyilatkozott arról, mit jelent számára a hazáját képviselni.

– Alap dolog kellene lennie, hogy a saját hazádat képviseled, ez nem teher, hanem megtiszteltetés – fogalmazott Szoboszlai Dominik a Montenegró elleni siker után.

Szoboszlai Dominik, a szerény vezér

A csapatkapitány első, egyenlítést jelentő gólja csodás szóló végén született. Az UEFA is ezt a találatot emelte ki a vasárnapi Eb-selejtezős gólok közül.

Szoboszlai mégis hangsúlyozta, nem akarja, hogy a magyar válogatotton belül őt kiemelt sztárjátékosként kezeljék. Igaz, eközben a pályán mindent megtesz azért, hogy ez indokolt legyen.

Mi a magyar válogatott sikereinek titka?

Szoboszlai Dominik azt is kiemelte, milyen fantasztikus meccsről meccsre telt ház előtt, fergeteges hangulatban vívni a hazai meccseket.

– Most már hatvanötezer ember nézi végig a meccsünket a stadionban, és szerintem a minket tévében nézők száma is emelkedett. Ezt saját magunknak köszönhetjük, legyen az a mester vagy a játékosok, akik az elmúlt öt-hat évben csatlakoztak a válogatotthoz. Ezért tenni kell, és mi minden egyes alkalommal meg is tesszük a magunkét, száz százalékot nyújt mindenki, emiatt vagyunk ilyen sikeresek – mondta Szoboszlai Dominik.

Borítókép: Szoboszlai Dominik és társai teli torokból éneklik a magyar himnuszt a mérkőzés végén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

